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Тоттенхэм отстранил своего хавбека от стартовой игры сезона Премьер-лиги из-за употребления запрещенной смеси
Все решает поведение (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума был отстранен клубом от стартовой игры сезона Премьер-лиги против "Лестера" из-за того, что в социальных сетях было опубликовано видео, на котором зафиксировано, как футболист вдыхает веселящий газ.
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал эту ситуацию:
"Мы отстранили Биссуму от игры, которая состоится в понедельник. Ему нужно восстановить доверие как мое, так и команды. Все решает поведение".
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