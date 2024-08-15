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Тоттенхэм отстранил своего хавбека от стартовой игры сезона Премьер-лиги из-за употребления запрещенной смеси

Англия
Обновлено

Все решает поведение (с)

Тоттенхэм отстранил своего хавбека от стартовой игры сезона Премьер-лиги из-за употребления запрещенной смеси

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума был отстранен клубом от стартовой игры сезона Премьер-лиги против "Лестера" из-за того, что в социальных сетях было опубликовано видео, на котором зафиксировано, как футболист вдыхает веселящий газ.

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал эту ситуацию:

"Мы отстранили Биссуму от игры, которая состоится в понедельник. Ему нужно восстановить доверие как мое, так и команды. Все решает поведение".

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