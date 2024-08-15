Хоффенхайм пытается перехватить форварда Байера у Лестера

"Лестер Сити" близок к подписанию чешского форварда Адама Гложека из "Байера".

По информации Фабрицио Романо, "лисы" уже согласовали с немецким клубом арендное соглашение с последующим обязательным выкупом за 20 миллионов евро.

Однако, к гонке за молодым талантом подключился "Хоффенхайм". Немецкий клуб пытается перехватить игрока у "Лестера" и убедить Гложека выбрать именно их проект.

Добавим, что в прошлом сезоне Адам Гложек провел 36 матчей, где отметился 7 голами и 5 ассистами.