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Хоффенхайм пытается перехватить форварда Байера у Лестера
Будущее Гложека пока неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер Сити" близок к подписанию чешского форварда Адама Гложека из "Байера".
По информации Фабрицио Романо, "лисы" уже согласовали с немецким клубом арендное соглашение с последующим обязательным выкупом за 20 миллионов евро.
Однако, к гонке за молодым талантом подключился "Хоффенхайм". Немецкий клуб пытается перехватить игрока у "Лестера" и убедить Гложека выбрать именно их проект.
Добавим, что в прошлом сезоне Адам Гложек провел 36 матчей, где отметился 7 голами и 5 ассистами.
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