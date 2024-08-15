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Кристал Пэлас заинтересовался опытным хавбеком Униона
Гозенс может сменить команду
Фото: fc-union-berlin.de
"Кристал Пэлас" хотел бы подписать Робина Гозенса из ФК "Унион Берлин". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, англичане заинтересовались футболистом после того, как "Торино" отказался от переговоров из-за того, что они близки к подписанию соглашения с Борной Сосой из "Аякса".
Тренер "Кристал Пэлес" Оливер Гласнер высоко оценивает Робина, но окончательное решение остается за "Унионом".
Гозенс в прошлом сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 ассиста.
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