Кристал Пэлас заинтересовался опытным хавбеком Униона

"Кристал Пэлас" хотел бы подписать Робина Гозенса из ФК "Унион Берлин". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, англичане заинтересовались футболистом после того, как "Торино" отказался от переговоров из-за того, что они близки к подписанию соглашения с Борной Сосой из "Аякса".

Тренер "Кристал Пэлес" Оливер Гласнер высоко оценивает Робина, но окончательное решение остается за "Унионом".

Гозенс в прошлом сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 ассиста.