Тен Хаг - о травме Шоу: Он вернется в ближайшее время

Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о состоянии здоровья защитника команды Люка Шоу.

"Он вернется в ближайшее время. Мы, конечно, с нетерпением ждем возвращения Люка. Это очень важный игрок для нашей команды, поэтому мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее. Но мы не можем ускорять процесс восстановления".