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Тен Хаг - о травме Шоу: Он вернется в ближайшее время
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото: manutd.com
Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о состоянии здоровья защитника команды Люка Шоу.
"Он вернется в ближайшее время. Мы, конечно, с нетерпением ждем возвращения Люка. Это очень важный игрок для нашей команды, поэтому мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее. Но мы не можем ускорять процесс восстановления".
Напомним, что Люк получил травму икры в начале предсезонной подготовки.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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