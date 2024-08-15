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Американский бизнесмен близок к покупке Эвертона
Но не все так просто
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Американский бизнесмен Джон Текстор, владелец ФК "Олимпик Лион", вступил в финальную стадию переговоров по покупке английского ФК "Эвертон".
Текстор получил согласие на покупку контрольного пакета акций клуба у нынешнего владельца Фархада Мошири.
Текстор также является миноритарным акционером "Кристал Пэлас", и ему необходимо продать свою долю в лондонском клубе перед тем, как завершить покупку "Эвертона".
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