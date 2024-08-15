Тренер Манчестер Юнайтед высказался о подписании контракта с Мазрауи

Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о подписании контракта с защитником Нуссаиром Мазрауи.

"Мазрауи - это дополнительный игрок, который может играть на позиции левого защитника, пока Люк Шоу и Тайрел Маласия не в команде.

На Нуссаира довольно трудно давить, особенно в английском футболе. Это может быть очень полезным".