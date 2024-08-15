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Тренер Манчестер Юнайтед высказался о подписании контракта с Мазрауи
Наставник МЮ выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о подписании контракта с защитником Нуссаиром Мазрауи.
"Мазрауи - это дополнительный игрок, который может играть на позиции левого защитника, пока Люк Шоу и Тайрел Маласия не в команде.
На Нуссаира довольно трудно давить, особенно в английском футболе. Это может быть очень полезным".
Мазрауи 13 августа подписал контракт с "МЮ", который рассчитан до 30 июня 2028 года.
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