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Тренер Манчестер Юнайтед высказался о подписании контракта с Мазрауи

Англия

Наставник МЮ выступил на пресс-конференции

Тренер Манчестер Юнайтед высказался о подписании контракта с Мазрауи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о подписании контракта с защитником Нуссаиром Мазрауи.

"Мазрауи - это дополнительный игрок, который может играть на позиции левого защитника, пока Люк Шоу и Тайрел Маласия не в команде.

На Нуссаира довольно трудно давить, особенно в английском футболе. Это может быть очень полезным".

Мазрауи 13 августа подписал контракт с "МЮ", который рассчитан до 30 июня 2028 года.

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