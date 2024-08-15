Ли Карсли - о работе в сборной Англии: Прежде всего нужно собрать команду вместе и подобрать правильных игроков

Новым временный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о работе в команде.

"Прежде всего нужно собрать команду вместе и подобрать правильных игроков, стараясь сохранить баланс. Понимаю, что есть игры, в которых мы должны хорошо играть и побеждать - это я постараюсь сделать.

Важно, чтобы мы оставили свой след и внесли некоторые коррективы, но мы также осознаем, что есть много игроков, которые очень хорошо проявили себя в прошлом, и мы должны это признать".