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Ли Карсли - о работе в сборной Англии: Прежде всего нужно собрать команду вместе и подобрать правильных игроков

Англия
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Специалист поделился своими мыслями

Ли Карсли - о работе в сборной Англии: Прежде всего нужно собрать команду вместе и подобрать правильных игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новым временный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о работе в команде.

"Прежде всего нужно собрать команду вместе и подобрать правильных игроков, стараясь сохранить баланс. Понимаю, что есть игры, в которых мы должны хорошо играть и побеждать - это я постараюсь сделать.

Важно, чтобы мы оставили свой след и внесли некоторые коррективы, но мы также осознаем, что есть много игроков, которые очень хорошо проявили себя в прошлом, и мы должны это признать".

После отставки Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии, Футбольная ассоциация назначила временным тренером команды Ли Карсли.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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