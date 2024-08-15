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Ли Карсли - о работе в сборной Англии: Прежде всего нужно собрать команду вместе и подобрать правильных игроков
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Новым временный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о работе в команде.
"Прежде всего нужно собрать команду вместе и подобрать правильных игроков, стараясь сохранить баланс. Понимаю, что есть игры, в которых мы должны хорошо играть и побеждать - это я постараюсь сделать.
Важно, чтобы мы оставили свой след и внесли некоторые коррективы, но мы также осознаем, что есть много игроков, которые очень хорошо проявили себя в прошлом, и мы должны это признать".
После отставки Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии, Футбольная ассоциация назначила временным тренером команды Ли Карсли.
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