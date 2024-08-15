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Галлас: Половина нынешних игроков Челси в былые времена даже не попала бы на скамейку запасных

Англия

В Англии продолжают критиковать Челси

Галлас: Половина нынешних игроков Челси в былые времена даже не попала бы на скамейку запасных

фото из свободных источников

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Бывший защитник "Челси" Уильям Галлас скептично высказался относительно трансферной политики клуба.

"Я смотрю на этот состав игроков и не вижу достаточного качества. В команде так много игроков, не имеющих качества, чтобы играть за "Челси".

Я смотрю на некоторых из этих ребят и не могу сказать, что они попали бы в лучшие команды "Челси" за последние несколько лет – половина из них даже не попала бы на скамью запасных. Эти игроки недостаточно хороши, чтобы выиграть титул АПЛ, а это всегда должно быть целью такого клуба, как "Челси".

Достаточно ли они хороши для того, чтобы попасть в Лигу чемпионов? Мы узнаем в этом сезоне, но у меня есть серьезные сомнения.

Раньше все боялись "Челси". Мы выиграли все как клуб. Нас уважали по всему миру, каждый игрок был первым выбором для своих национальных команд. Я смотрю на этот состав, и вижу не так много игроков мирового уровня.

"Челси" прошел путь от клуба, который раньше выигрывал все, в клуб, который ничего не выиграет с новым владельцем. Глядя на команду, я не вижу, чтобы это изменилось в ближайшее время. Мы смотримся как средний клуб, и мне очень трудно это сказать.

Я больше не узнаю эту версию "Челси", – сказал Галлас.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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