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"Мне кажется, что сейчас там дурдом". Легенда Манчестер Юнайтед раскритиковал трансферную политику Челси

Англия
Обновлено

Фердинанд высказался о Челси

"Мне кажется, что сейчас там дурдом". Легенда Манчестер Юнайтед раскритиковал трансферную политику Челси

Фото: footballhd.ru/ Автор - неизвестен

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал трансферную политику "Челси".

"Мне кажется, что сейчас там дурдом. Представьте, что вы игрок в той раздевалке. Я просыпался бы и каждое утро проверял свой телефон, чтобы узнать, кого мы сегодня подписали.

Они подписывают нового игрока почти через день. Я думаю, они при этом руководстве подписали 36 игроков. Они все еще хотят еще двух. Потрачено более миллиарда фунтов. Я хочу увидеть, что произойдет в следующие 18 месяцев, два года".

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