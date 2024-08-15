"Мне кажется, что сейчас там дурдом". Легенда Манчестер Юнайтед раскритиковал трансферную политику Челси

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал трансферную политику "Челси".

"Мне кажется, что сейчас там дурдом. Представьте, что вы игрок в той раздевалке. Я просыпался бы и каждое утро проверял свой телефон, чтобы узнать, кого мы сегодня подписали.

Они подписывают нового игрока почти через день. Я думаю, они при этом руководстве подписали 36 игроков. Они все еще хотят еще двух. Потрачено более миллиарда фунтов. Я хочу увидеть, что произойдет в следующие 18 месяцев, два года".