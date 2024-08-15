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"Мне кажется, что сейчас там дурдом". Легенда Манчестер Юнайтед раскритиковал трансферную политику Челси
Фердинанд высказался о Челси
Фото: footballhd.ru/ Автор - неизвестен
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал трансферную политику "Челси".
"Мне кажется, что сейчас там дурдом. Представьте, что вы игрок в той раздевалке. Я просыпался бы и каждое утро проверял свой телефон, чтобы узнать, кого мы сегодня подписали.
Они подписывают нового игрока почти через день. Я думаю, они при этом руководстве подписали 36 игроков. Они все еще хотят еще двух. Потрачено более миллиарда фунтов. Я хочу увидеть, что произойдет в следующие 18 месяцев, два года".
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