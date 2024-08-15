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Манчестер Сити хочет подписать талантливого форварда молодежной сборной Англии

Англия

Но горожанам придется конкурировать с Ливерпулем

Манчестер Сити хочет подписать талантливого форварда молодежной сборной Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" планирует подписать еще одного талантливого игрока в это трансферное окно.

По словам Фабрицио Романо, «горожане» приближаются к приобретению 19-летнего английского форварда Дивина Мубамы. Но им придется конкурировать с "Ливерпулем", которые тоже заинтересовались игроком.

Мубама ранее выступал за "Вест Хэм", но 1 июля 2024 года покинул команду и стал свободным агентом. Форвард за всю свою карьеру сыграл 109 матчей, забил 59 голов и отдал 8 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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