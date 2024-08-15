Премьер-лига опубликовала видео в честь возвращения Ипсвич Тауна в АПЛ

Новый сезон Премьер-лиги начнется завтра, 16 августа, матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэмом". Однако, особое внимание привлекает возвращение в элитный дивизион английского футбола "Ипсвича Тауна".

Это будет первый матч команды в АПЛ после 22-летнего перерыва. В честь этого события, Премьер-лига пригласила известного фаната клуба и одного из его инвесторов, певца Эда Ширана, создать особое видео.

Напомним, что в первом раунде АПЛ "Ипсвич" сыграет против "Ливерпуля". Старт - в 14:30 по киевскому времени.