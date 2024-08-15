Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Премьер-лига опубликовала видео в честь возвращения Ипсвич Тауна в АПЛ
Ипсвич Таун возвращается
Getty Images/Global Images Ukraine
Новый сезон Премьер-лиги начнется завтра, 16 августа, матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэмом". Однако, особое внимание привлекает возвращение в элитный дивизион английского футбола "Ипсвича Тауна".
Это будет первый матч команды в АПЛ после 22-летнего перерыва. В честь этого события, Премьер-лига пригласила известного фаната клуба и одного из его инвесторов, певца Эда Ширана, создать особое видео.
A 22-year wait is over— Premier League (@premierleague) August 15, 2024
The Tractor Boys are back ????
#TheKickOff @edsheeran @IpswichTown pic.twitter.com/mvbcOH3RDT
Напомним, что в первом раунде АПЛ "Ипсвич" сыграет против "Ливерпуля". Старт - в 14:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Виктория Пльзень – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы
- Виктория Пльзень – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция ответного матча отбора Лиги Европы
- Кривбасс в ЕК, Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа
- Бернарду Силва: Гвардиола сказал мне, что в следующий раз я не буду бить пенальти
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Официально. Лидер Руха перешел в один из самых титулованных клубов Японии