Премьер-лига опубликовала видео в честь возвращения Ипсвич Тауна в АПЛ

Новый сезон Премьер-лиги начнется завтра, 16 августа, матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэмом". Однако, особое внимание привлекает возвращение в элитный дивизион английского футбола "Ипсвича Тауна".

Это будет первый матч команды в АПЛ после 22-летнего перерыва. В честь этого события, Премьер-лига пригласила известного фаната клуба и одного из его инвесторов, певца Эда Ширана, создать особое видео.

A 22-year wait is over



The Tractor Boys are back ????

#TheKickOff @edsheeran @IpswichTown pic.twitter.com/mvbcOH3RDT