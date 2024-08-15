Известный британский певец купил миноритарный пакет акций клуба АПЛ

Певец Эд Ширан купил миноритарный пакет акций клуба Премьер-лиги "Ипсвич Таун".

Музыкант, который с детства является горячим поклонником команды, приобрел 1,4% акций клуба.

"Я очень рад, что купил небольшой процент футбольной команды моего родного города", - сказал Ширан. "Любой футбольный фанат мечтает стать владельцем клуба, за который он болеет, и я очень благодарен за эту возможность".