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Известный британский певец купил миноритарный пакет акций клуба АПЛ

Англия
Обновлено

Музыкант с детства является горячим поклонником команды

Известный британский певец купил миноритарный пакет акций клуба АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Певец Эд Ширан купил миноритарный пакет акций клуба Премьер-лиги "Ипсвич Таун".

Музыкант, который с детства является горячим поклонником команды, приобрел 1,4% акций клуба.

"Я очень рад, что купил небольшой процент футбольной команды моего родного города", - сказал Ширан. "Любой футбольный фанат мечтает стать владельцем клуба, за который он болеет, и я очень благодарен за эту возможность".

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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