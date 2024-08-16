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Ипсвич Таун – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Киран Маккенна попробует свои силы в сильнейшей лиге мира

Ипсвич Таун – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Матч между "Ипсвичем" и "Ливерпулем" — это не только начало новой эры для мерсисайдцев, но и первый матч Кирана Маккенны в качестве главного тренера в АПЛ, а также первый за последние 22 года матч "Ипсвича" в АПЛ.

"Трактористы" откровенно скучали по высшему футбольному дивизиону Англии. Это будет большой праздник футбола на "Портмен Роуд".

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 17 августа.


Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ипсвич Таун" — "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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