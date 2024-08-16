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Ипсвич Таун – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Киран Маккенна попробует свои силы в сильнейшей лиге мира
Getty Images / Global Images Ukraine
Матч между "Ипсвичем" и "Ливерпулем" — это не только начало новой эры для мерсисайдцев, но и первый матч Кирана Маккенны в качестве главного тренера в АПЛ, а также первый за последние 22 года матч "Ипсвича" в АПЛ.
"Трактористы" откровенно скучали по высшему футбольному дивизиону Англии. Это будет большой праздник футбола на "Портмен Роуд".
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 17 августа.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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