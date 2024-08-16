Арсенал – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Прошлый сезон стал очередным разочарованием для "канониров", которые не смогли опередить "Манчестер Сити" в борьбе за титул. Хотя еще несколько лет назад второе место для лондонцев считался бы невероятным успехом.

Однако мы говорим об Артете и его невероятно крепкой команде, которая, кажется, как никто другой готова создавать конкуренцию Пепу Гвардиоле. Их путь начинается дома, гостить у них будет "Вулверхэмптон", который после этого лета стал одним из претендентов на вылет у британских экспертов.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 17 августа.

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