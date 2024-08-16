Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Новый поход Микеля Артеты за титулом АПЛ начинается здесь
Getty Images / Global Images Ukraine
Прошлый сезон стал очередным разочарованием для "канониров", которые не смогли опередить "Манчестер Сити" в борьбе за титул. Хотя еще несколько лет назад второе место для лондонцев считался бы невероятным успехом.
Однако мы говорим об Артете и его невероятно крепкой команде, которая, кажется, как никто другой готова создавать конкуренцию Пепу Гвардиоле. Их путь начинается дома, гостить у них будет "Вулверхэмптон", который после этого лета стал одним из претендентов на вылет у британских экспертов.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 17 августа.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Черноморец - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.08.2024
- Аякс и Панатинаикос пробили 34 послематчевых пенальти - это рекорд еврокубков
- Спиваковский: Повезло, что у Зальцбурга травмирован нападающий Конате
- Кривбасс в ЕК, Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- ВСУ ликвидировали ещё 1330 оккупантов за сутки - Генштаб