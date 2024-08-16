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Арсенал – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Новый поход Микеля Артеты за титулом АПЛ начинается здесь

Арсенал – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Прошлый сезон стал очередным разочарованием для "канониров", которые не смогли опередить "Манчестер Сити" в борьбе за титул. Хотя еще несколько лет назад второе место для лондонцев считался бы невероятным успехом.

Однако мы говорим об Артете и его невероятно крепкой команде, которая, кажется, как никто другой готова создавать конкуренцию Пепу Гвардиоле. Их путь начинается дома, гостить у них будет "Вулверхэмптон", который после этого лета стал одним из претендентов на вылет у британских экспертов.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 17 августа.


Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Арсенал" — "Вулверхэмптон"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Микель Артета Вулверхэмптон АПЛ Где смотреть футбол Гари О'Нил
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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