Эрик тен Хаг перед поединком с Фулхэмом: Команда не готова, но чемпионат начинается

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг обеспокоен положением, в котором находится его команда перед игрой против "Фулхэма". Новые игроки команды Матейс де Лигт и Нуссейр Мазрауи будут в составе, но они имели ограниченную возможность потренироваться со своими новыми партнерами по команде, что поставило тренера перед дилеммой выбора игроков на матч. Кроме того, защитник Люк Шоу выбыл из-за травмы икры, новый защитник Лени Йоро, приобретенный за 52 млн фунтов стерлингов, выбыл на три месяца в начале августа, а нападающий Расмус Хойлунд имеет проблемы с подколенным сухожилием.

"Команда не готова, но чемпионат начинается. Есть много менеджеров, которые определенно имеют эту проблему, но мы должны начать. Мы не можем спрятаться от этого. Мы не можем убежать от нее. Мы должны с этим бороться. Дело не в игроках, которые не доступны. Это также то, что я всегда говорил в прошлом сезоне: дело в игроках, которые доступны, и у нас хорошая группа, мы можем сделать сильный отбор", - цитирует Эрика тен Хага BBC.

Добавим, что матч первого тура АПЛ между "МЮ" и "Фулхэмом" состоится 16 июня в 22:00 по киевскому времени.