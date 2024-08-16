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Слот: В последние два сезона Ливерпуль был довольно далек от Манчестер Сити и Арсенала
Есть цель это исправить
Getty Images/Global Images Ukraine
Новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался о конкуренции с "Манчестер Сити" и "Арсеналом".
"Мы должны понимать, что в последние два сезона мы были довольно далеки от "Сити" и "Арсенала"... мы работаем каждый день, чтобы сократить этот разрыв", - приводит слова нидерландца Anything Liverpool.
Напомним, Слот заменил на должности наставника "красных" Юргена Клоппа.
В сезоне АПЛ 2024/25 "Ливерпуль" дебютирует в выездном матче с "Ипсвичем", который состоится 17 августа.
Arne Slot defines success for #LFC ahead of the season opener:— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) August 15, 2024
“We have to understand the last two seasons we were quite far off City and Arsenal... we're working every day to close that gap" ???? ???? pic.twitter.com/ijN0261qll
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