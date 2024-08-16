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Слот: В последние два сезона Ливерпуль был довольно далек от Манчестер Сити и Арсенала

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Есть цель это исправить

Слот: В последние два сезона Ливерпуль был довольно далек от Манчестер Сити и Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался о конкуренции с "Манчестер Сити" и "Арсеналом".

"Мы должны понимать, что в последние два сезона мы были довольно далеки от "Сити" и "Арсенала"... мы работаем каждый день, чтобы сократить этот разрыв", - приводит слова нидерландца Anything Liverpool.

Напомним, Слот заменил на должности наставника "красных" Юргена Клоппа.

В сезоне АПЛ 2024/25 "Ливерпуль" дебютирует в выездном матче с "Ипсвичем", который состоится 17 августа.

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Арсенал (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Арне Слот
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Опубликовал: Александр Бураков
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