Слот: В последние два сезона Ливерпуль был довольно далек от Манчестер Сити и Арсенала

Новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался о конкуренции с "Манчестер Сити" и "Арсеналом".

"Мы должны понимать, что в последние два сезона мы были довольно далеки от "Сити" и "Арсенала"... мы работаем каждый день, чтобы сократить этот разрыв", - приводит слова нидерландца Anything Liverpool.

Напомним, Слот заменил на должности наставника "красных" Юргена Клоппа.

В сезоне АПЛ 2024/25 "Ливерпуль" дебютирует в выездном матче с "Ипсвичем", который состоится 17 августа.