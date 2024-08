Слот: В последние два сезона Ливерпуль был довольно далек от Манчестер Сити и Арсенала

Новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался о конкуренции с "Манчестер Сити" и "Арсеналом".

Напомним, Слот заменил на должности наставника "красных" Юргена Клоппа.

В сезоне АПЛ 2024/25 "Ливерпуль" дебютирует в выездном матче с "Ипсвичем", который состоится 17 августа.

Arne Slot defines success for #LFC ahead of the season opener:



"We have to understand the last two seasons we were quite far off City and Arsenal... we're working every day to close that gap"