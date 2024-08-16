Саутгемптон близок к тому, чтобы арендовать полузащитника Челси

„Саутгемптон“ ведет переговоры о подписании полузащитника „Челси“ Лесли Угочукву на правах аренды. 20-летний футболист высоко ценится на „Стэмфорд Бридж“ и провел хорошую предсезонную кампанию, в которой он забил в ворота миланского „Интера“ и „Рексема“.

Впрочем, учитывая большой состав лондонцев, руководство клуба считает, что Угочукву лучше всего будет развиваться в аренде в Премьер-лиге. „Саутгемптон“ должен завершить подписание француза в пятницу, чтобы включить его в свой состав на матч-открытие Премьер-лиги против „Ньюкасла“ в субботу.

Добавим, что в прошлом сезоне Лесли Угочукву провел 15 поединков во всех турнирах.