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Два европейских клуба проявляют интерес к нападающему Астон Виллы Кэмерону Арчеру
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Воспитанник молодежной академии "Астон Виллы" Кэмерон Арчер за последние несколько лет трижды был в аренде, в частности в "Шеффилде Юнайтед", где он провел прошлый сезон.
Впрочем, английский нападающий может снова временно сменить клубную прописку, поскольку бирмингемцы снова хотят отправить своего игрока в очередную аренду. Сообщается, что в услугах 22-летнего игрока заинтересованы берлинский "Унион" и "Хетафе", а "Борнмут" проявлял интерес в начале этого лета.
???????? Cameron Archer will leave Aston Villa this window on loan as part of the plan.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2024
Union Berlin and Getafe leading the way, while Bournemouth were showing interest earlier this summer. pic.twitter.com/SkjtxbFPUq
Добавим, что Кэмерон Арчер в прошлом сезоне провел 33 матча, где отметился 4 голами и ассистом.
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