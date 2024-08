Два европейских клуба проявляют интерес к нападающему Астон Виллы Кэмерону Арчеру

Воспитанник молодежной академии "Астон Виллы" Кэмерон Арчер за последние несколько лет трижды был в аренде, в частности в "Шеффилде Юнайтед", где он провел прошлый сезон.

Впрочем, английский нападающий может снова временно сменить клубную прописку, поскольку бирмингемцы снова хотят отправить своего игрока в очередную аренду. Сообщается, что в услугах 22-летнего игрока заинтересованы берлинский "Унион" и "Хетафе", а "Борнмут" проявлял интерес в начале этого лета.

