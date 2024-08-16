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Два европейских клуба проявляют интерес к нападающему Астон Виллы Кэмерону Арчеру

Англия

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Два европейских клуба проявляют интерес к нападающему Астон Виллы Кэмерону Арчеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Воспитанник молодежной академии "Астон Виллы" Кэмерон Арчер за последние несколько лет трижды был в аренде, в частности в "Шеффилде Юнайтед", где он провел прошлый сезон.

Впрочем, английский нападающий может снова временно сменить клубную прописку, поскольку бирмингемцы снова хотят отправить своего игрока в очередную аренду. Сообщается, что в услугах 22-летнего игрока заинтересованы берлинский "Унион" и "Хетафе", а "Борнмут" проявлял интерес в начале этого лета.

Добавим, что Кэмерон Арчер в прошлом сезоне провел 33 матча, где отметился 4 голами и ассистом.

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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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