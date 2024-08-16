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Брайтон проявляет интерес к защитнику ПСВ

Англия

Об этом сообщает Voetbal International

Брайтон проявляет интерес к защитнику ПСВ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Брайтон" хочет укрепить центр защиты своей команды. Сообщается, что англичане предложили от 8 до 10 млн евро за игрока "ПСВ" Оливье Боскальи.

Руководство клуба из Эйндховена не настроено продавать за такую сумму француза несмотря на то, что у него остался год контракта. Кроме того, "ПСВ" предлагает защитнику новое, улучшенное соглашение, но игрок игнорирует эти предложения. Все должно решиться до конца трансферного окна.

Добавим, что в прошлом сезоне Оливье Боскальи провел 47 матчей, где отметился 3 голами и 4 ассистами.

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Источник:
Voetbal International
Опубликовал: Александр Гресь
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