Брайтон проявляет интерес к защитнику ПСВ

"Брайтон" хочет укрепить центр защиты своей команды. Сообщается, что англичане предложили от 8 до 10 млн евро за игрока "ПСВ" Оливье Боскальи.

Руководство клуба из Эйндховена не настроено продавать за такую сумму француза несмотря на то, что у него остался год контракта. Кроме того, "ПСВ" предлагает защитнику новое, улучшенное соглашение, но игрок игнорирует эти предложения. Все должно решиться до конца трансферного окна.

Добавим, что в прошлом сезоне Оливье Боскальи провел 47 матчей, где отметился 3 голами и 4 ассистами.