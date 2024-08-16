Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Лигт: Надеюсь, я и другие новички сможем вернуть Манчестер Юнайтед туда, где ему и место - на вершину
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттейс де Лигт намерен помочь новому клубу вновь стать одной из ведущих команд Европы.
"Надеюсь, что я, а также другие игроки, которые придут этим летом, сможем стать частью следующей истории "Манчестер Юнайтед" и вернуть клуб туда, где ему и место, — на вершину.
У нас здесь так много удивительных талантов. Они давно не выигрывали титул АПЛ, но в предыдущих сезонах брали Кубок Англии и Кубок лиги. Так что они знают, как побеждать, и, надеюсь, мы сможем вместе построить команду, которая будет бороться за все титулы.
Это потрясающий вызов — иметь такую возможность в Англии, в одном из крупнейших клубов мира, в крупнейшем турнира мира. Меня вдохновляют эти новые вызовы", - приводит слова нидерландца The Mirror.
Напомним, де Лигт перешёл этим летом из "МЮ" в "Баварию" за 45 млн. евро.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Польша убегает от Украины, с хорватами темп держим
- Кривбасс вылетел, Динамо недолетело. Все пары плей-офф раунда квалификации Лиги Европы
- ЛЕ. Приспешники агрессоров будут в осени, Трабзонспор с Батаговым вылетает, Тете забил Аяксу
- Вингер Манчестер Сити сломал ногу и выбыл на неопределенный срок
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Примера. Жирона без Цыганкова не проиграла в Севилье, первая осечка Атлетика