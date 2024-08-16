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Де Лигт: Надеюсь, я и другие новички сможем вернуть Манчестер Юнайтед туда, где ему и место - на вершину

Англия
Де Лигт: Надеюсь, я и другие новички сможем вернуть Манчестер Юнайтед туда, где ему и место - на вершину

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттейс де Лигт намерен помочь новому клубу вновь стать одной из ведущих команд Европы.

"Надеюсь, что я, а также другие игроки, которые придут этим летом, сможем стать частью следующей истории "Манчестер Юнайтед" и вернуть клуб туда, где ему и место, — на вершину.

У нас здесь так много удивительных талантов. Они давно не выигрывали титул АПЛ, но в предыдущих сезонах брали Кубок Англии и Кубок лиги. Так что они знают, как побеждать, и, надеюсь, мы сможем вместе построить команду, которая будет бороться за все титулы.

Это потрясающий вызов — иметь такую ​​возможность в Англии, в одном из крупнейших клубов мира, в крупнейшем турнира мира. Меня вдохновляют эти новые вызовы", - приводит слова нидерландца The Mirror.

Напомним, де Лигт перешёл этим летом из "МЮ" в "Баварию" за 45 млн. евро.

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Манчестер Юнайтед Матейс де Лигт
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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
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