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Ноттингем Форест снова хочет арендовать у Севильи Гонсало Монтиэля

Англия

Об этом сообщает Marca

Ноттингем Форест снова хочет арендовать у Севильи Гонсало Монтиэля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ноттингем" в прошлом сезоне арендовал немало игроков, где среди них был правый защитник Гонсало Монтиэль. В дополнение, "лесники" имели обязательную опцию выкупа игрока, если он бы сыграл определенное количество матчей, поэтому аргентинец вернулся в "Севилью".

Сообщается, что "Ноттингем" снова хочет арендовать 27-летнего футболиста. "Севилья" же ожидает официального предложения по постоянному переходу защитника. Цифра в районе 8-9 млн евро была бы приемлемой и стала бы облегчением для казны андалусского клуба.

Добавим, что в прошлом сезоне Гонсало Монтиэль провел 20 игр и отметился 3 ассистами.

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Ноттингем Форест Севилья
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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