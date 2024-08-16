Ноттингем Форест снова хочет арендовать у Севильи Гонсало Монтиэля

"Ноттингем" в прошлом сезоне арендовал немало игроков, где среди них был правый защитник Гонсало Монтиэль. В дополнение, "лесники" имели обязательную опцию выкупа игрока, если он бы сыграл определенное количество матчей, поэтому аргентинец вернулся в "Севилью".

Сообщается, что "Ноттингем" снова хочет арендовать 27-летнего футболиста. "Севилья" же ожидает официального предложения по постоянному переходу защитника. Цифра в районе 8-9 млн евро была бы приемлемой и стала бы облегчением для казны андалусского клуба.

Добавим, что в прошлом сезоне Гонсало Монтиэль провел 20 игр и отметился 3 ассистами.