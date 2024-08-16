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Ноттингем Форест снова хочет арендовать у Севильи Гонсало Монтиэля
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем" в прошлом сезоне арендовал немало игроков, где среди них был правый защитник Гонсало Монтиэль. В дополнение, "лесники" имели обязательную опцию выкупа игрока, если он бы сыграл определенное количество матчей, поэтому аргентинец вернулся в "Севилью".
Сообщается, что "Ноттингем" снова хочет арендовать 27-летнего футболиста. "Севилья" же ожидает официального предложения по постоянному переходу защитника. Цифра в районе 8-9 млн евро была бы приемлемой и стала бы облегчением для казны андалусского клуба.
Добавим, что в прошлом сезоне Гонсало Монтиэль провел 20 игр и отметился 3 ассистами.
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