Вест Хэм интересуется полузащитником ПСЖ

Будущее Карлоса Солера было под вопросом все лето, но похоже на то, что игрок может сменить клубную прописку. Испанец может перейти в "Вест Хэм" в ближайшие недели и устная договоренность между клубом и футболистом уже достигнута.

Переговоры по сумме трансфера между "молотобойцами" и "ПСЖ" еще продолжаются. Английский клуб рассматривает вариант аренды с обязательным выкупом в конце сезона, однако также не исключен непосредственный трансфер игрока.

Добавим, что в прошлом сезоне Карлос Солер провел 28 матчей, где отметился 2 голами и 4 ассистами.