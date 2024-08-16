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Вест Хэм интересуется полузащитником ПСЖ

Англия

Об этом сообщает Relevo

Вест Хэм интересуется полузащитником ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее Карлоса Солера было под вопросом все лето, но похоже на то, что игрок может сменить клубную прописку. Испанец может перейти в "Вест Хэм" в ближайшие недели и устная договоренность между клубом и футболистом уже достигнута.

Переговоры по сумме трансфера между "молотобойцами" и "ПСЖ" еще продолжаются. Английский клуб рассматривает вариант аренды с обязательным выкупом в конце сезона, однако также не исключен непосредственный трансфер игрока.

Добавим, что в прошлом сезоне Карлос Солер провел 28 матчей, где отметился 2 голами и 4 ассистами.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Гресь
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