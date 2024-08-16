Эдди Хау о слухах относительно ухода Альмирона: Он важный игрок для Ньюкасла, мы не недооцениваем его

Уже завтра свой путь в новом сезоне АПЛ начнет "Ньюкасл": команда Эдди Хау дома будет принимать "Саутгемптон". Главный тренер "сорок" перед матчем прокомментировал слухи вокруг полузащитника Мигеля Альмирона, которого сватали в клубы МЛС и Саудовской Аравии.

"Летом было много спекуляций относительно Мигги [Альмирона], и я уверен, что это было очень тяжело для него. Он очень ценный член команды... Он с нами, мы ценим его качества и то, что он привносит. Я надеюсь, что он проведет отличный сезон. Мы будем работать с Мигги, чтобы вывести его игру на тот уровень, на котором она была два года назад, когда он был совершенно невероятным для нас. Его преданность, отношение и профессионализм не имеют себе равных. Он действительно гениальный человек и большой профессионал. Он важный игрок для нас, и мы никоим образом не недооцениваем его качества", - цитирует Эдди Хау Sky Sports.

Добавим, что в прошлом сезоне Мигель Альмирон провел 45 поединков, где отметился 5 голами и 3 результативными передачами.