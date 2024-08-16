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Ливерпуль и Арсенал проявляют интерес к защитнику Брюгге
Об этом сообщает TEAMtalk
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
„Ливерпуль“ и „Арсенал“ ищут себе игрока, который мог бы решить проблемы на левом фланге защиты. Руководство обоих клубов обратило свое внимание в сторону Максима Де Кейпера, который играет в „Брюгге“.
Бельгиец может сыграть не только на позиции левого защитника, а также может действовать как левый вингер или на позиции правого защитника, если это необходимо. На данном этапе непонятно, сколько именно „Ливерпулю“ или „Арсеналу“ нужно будет заплатить, чтобы завершить сделку с 23-летним игроком. Предварительно его оценили в 9 млн евро, хотя „Брюгге“ будет требовать большую сумму, поскольку он является одним из самых интересных игроков в их составе.
Добавим, что в прошлом сезоне Максим Де Кейпер провел 55 поединков, где отметился 5 голами и 15 ассистами.
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