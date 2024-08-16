  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Де Лигт: Роналду относится к своему телу как к храму
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Лигт: Роналду относится к своему телу как к храму

Англия

Маттейс высказался о бывшем одноклубнике

Де Лигт: Роналду относится к своему телу как к храму

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Маттейс де Лигт высоко оценил профессиональные качества португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Думаю, что у каждого можно чему-то научиться. К примеру, Криштиану выступал за "МЮ" и творил здесь большую историю. Он относится к своему телу как к храму. То, как он ест, как он спит... Это такой замечательный пример для молодых игроков, таких как я", - цитирует нидерландца The Mirror.

Напомним, де Лигт играл вместе с Роналду в составе "Ювентуса" с 2019 по 2021 году. На этой неделе Маттейс присоединился к "Манчестер Юнайтед", перейдя из "Баварии" за 45 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Арне Слот развеял слухи об возможном уходе основного вингера Ливерпуля
yellow-arrow
Ливерпуль и Арсенал проявляют интерес к защитнику Брюгге
yellow-arrow
Эдди Хау о слухах относительно ухода Альмирона: Он важный игрок для Ньюкасла, мы не недооцениваем его
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Матейс де Лигт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости