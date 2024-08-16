Де Лигт: Роналду относится к своему телу как к храму

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Маттейс де Лигт высоко оценил профессиональные качества португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Думаю, что у каждого можно чему-то научиться. К примеру, Криштиану выступал за "МЮ" и творил здесь большую историю. Он относится к своему телу как к храму. То, как он ест, как он спит... Это такой замечательный пример для молодых игроков, таких как я", - цитирует нидерландца The Mirror.

Напомним, де Лигт играл вместе с Роналду в составе "Ювентуса" с 2019 по 2021 году. На этой неделе Маттейс присоединился к "Манчестер Юнайтед", перейдя из "Баварии" за 45 миллионов евро.