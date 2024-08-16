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Арне Слот развеял слухи об возможном уходе основного вингера Ливерпуля

Англия

Прекращать сотрудничество не планируют

Арне Слот развеял слухи об возможном уходе основного вингера Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил во время пресс-конференции, что колумбийский вингер Луис Диас останется в мерсисайдском клубе.

"Будущее Луиса Диаса с нами. Мне нравится многое из того, что я видел. Луис - важная часть "Ливерпуля", он мне очень нравится", - сказал специалист.

Ранее интерес к Диасу проявляли "Манчестер Сити" и "Барселона".

В прошлом сезоне Луис отличился 13 голами и 5 результативными передачами в 51 матче во всех турнирах.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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