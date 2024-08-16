Арне Слот развеял слухи об возможном уходе основного вингера Ливерпуля

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил во время пресс-конференции, что колумбийский вингер Луис Диас останется в мерсисайдском клубе.

"Будущее Луиса Диаса с нами. Мне нравится многое из того, что я видел. Луис - важная часть "Ливерпуля", он мне очень нравится", - сказал специалист.

Ранее интерес к Диасу проявляли "Манчестер Сити" и "Барселона".

В прошлом сезоне Луис отличился 13 голами и 5 результативными передачами в 51 матче во всех турнирах.