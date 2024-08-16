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Ираола о переходе Соланке в Тоттенхэм: Без Доминика моя работа будет сложнее, он невероятный игрок
Испанский тренер тепло отозвался о своем бывшем подопечном
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уже завтра начнется новый сезон для "Борнмута" выездным поединком против "Ноттингема". Андони Ираола во время летнего межсезонья потерял ключевого игрока, нападающего Доминика Соланке, который перешел в "Тоттенхэм" за 65 млн фунтов стерлингов. На предматчевой пресс-конференции главный тренер «вишен» сказал, что отсутствие такого игрока будет ощутимым в команде.
"Без Доминика, моя работа будет сложнее, потому что он невероятный игрок. Но есть и личный аспект - вы желаете ему самого лучшего. Мы хотим, чтобы он забивал много голов, побеждал всех соперников, чтобы он был настолько хорошим, насколько он есть. Я уверен, что так и будет, потому что его поведение всегда было безупречным. Нелегко забивать столько голов, сколько он забивал, иметь такую результативность, которую он имел. Безусловно, у него были предложения и раньше, он был очень счастлив здесь. Это также хороший шанс для него, но мы желаем ему всего наилучшего", - заявил Андони Ираола.
Добавим, что вскоре "Борнмут" подпишет замену Соланке, а именно Эванилсона из "Порту" за рекордную для клуба сумму в 31 млн фунтов стерлингов с потенциальными бонусами в 8,5 млн фунтов стерлингов.
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