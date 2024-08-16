Ираола о переходе Соланке в Тоттенхэм: Без Доминика моя работа будет сложнее, он невероятный игрок

Уже завтра начнется новый сезон для "Борнмута" выездным поединком против "Ноттингема". Андони Ираола во время летнего межсезонья потерял ключевого игрока, нападающего Доминика Соланке, который перешел в "Тоттенхэм" за 65 млн фунтов стерлингов. На предматчевой пресс-конференции главный тренер «вишен» сказал, что отсутствие такого игрока будет ощутимым в команде.

"Без Доминика, моя работа будет сложнее, потому что он невероятный игрок. Но есть и личный аспект - вы желаете ему самого лучшего. Мы хотим, чтобы он забивал много голов, побеждал всех соперников, чтобы он был настолько хорошим, насколько он есть. Я уверен, что так и будет, потому что его поведение всегда было безупречным. Нелегко забивать столько голов, сколько он забивал, иметь такую результативность, которую он имел. Безусловно, у него были предложения и раньше, он был очень счастлив здесь. Это также хороший шанс для него, но мы желаем ему всего наилучшего", - заявил Андони Ираола.

Добавим, что вскоре "Борнмут" подпишет замену Соланке, а именно Эванилсона из "Порту" за рекордную для клуба сумму в 31 млн фунтов стерлингов с потенциальными бонусами в 8,5 млн фунтов стерлингов.