Гвардиола: Мой совет владельцам Челси - дайте Мареске время

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о новом наставнике "Челси" Энцо Мареске.

"Дайте ему время. Если они, владельцы "Челси", примут мой совет - это сработает.

Всем тренерам нужно время. Я не знаю, является ли "Челси" местом, где это предоставляется, но ему надо дать время", - приводит слова Пепа журналист Фабрицио Романо.