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Гвардиола: Мой совет владельцам Челси - дайте Мареске время

Англия

Пеп поддержал бывшего помощника

Гвардиола: Мой совет владельцам Челси - дайте Мареске время

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о новом наставнике "Челси" Энцо Мареске.

"Дайте ему время. Если они, владельцы "Челси", примут мой совет - это сработает.

Всем тренерам нужно время. Я не знаю, является ли "Челси" местом, где это предоставляется, но ему надо дать время", - приводит слова Пепа журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Мареска этим летом заменил на должности рулевого "Челси" Маурисио Почеттино. В прошлом сезоне итальянский специалист финишировал с "Лестером" на первом месте Чемпионшипа.

С 2022 по 2023 годы Мареска работал ассистентом Гвардиолы в "Манчестер Сити".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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