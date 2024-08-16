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Гвардиола: Мой совет владельцам Челси - дайте Мареске время
Пеп поддержал бывшего помощника
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о новом наставнике "Челси" Энцо Мареске.
"Дайте ему время. Если они, владельцы "Челси", примут мой совет - это сработает.
Всем тренерам нужно время. Я не знаю, является ли "Челси" местом, где это предоставляется, но ему надо дать время", - приводит слова Пепа журналист Фабрицио Романо.
Напомним, Мареска этим летом заменил на должности рулевого "Челси" Маурисио Почеттино. В прошлом сезоне итальянский специалист финишировал с "Лестером" на первом месте Чемпионшипа.
С 2022 по 2023 годы Мареска работал ассистентом Гвардиолы в "Манчестер Сити".
???????? Pep Guardiola on Enzo Maresca: “My advice: give him time. If they, the owners of Chelsea, accept my advice…give Enzo time and it will work”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2024
“All the managers need time. I don't know if Chelsea is the place to do this, but give him time and he will work”. pic.twitter.com/r2qftOkhKK
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