Гвардиола: Мой совет владельцам Челси - дайте Мареске время

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о новом наставнике "Челси" Энцо Мареске.

Напомним, Мареска этим летом заменил на должности рулевого "Челси" Маурисио Почеттино. В прошлом сезоне итальянский специалист финишировал с "Лестером" на первом месте Чемпионшипа.



С 2022 по 2023 годы Мареска работал ассистентом Гвардиолы в "Манчестер Сити".

???????? Pep Guardiola on Enzo Maresca: “My advice: give him time. If they, the owners of Chelsea, accept my advice…give Enzo time and it will work”.



“All the managers need time. I don't know if Chelsea is the place to do this, but give him time and he will work”. pic.twitter.com/r2qftOkhKK