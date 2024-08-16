Мареска - о Галлахере: Он пока тренируется отдельно

Полузащитник "Челси" Конор Галлахер вернулся в клуб после неудачного трансфера в мадридский "Атлетико". Как сообщил главный тренер "синих" Энцо Мареска, футболист сейчас проходит медицинское обследование и тренируется индивидуально.

"Конор вернулся в команду, но он не будет играть в матче против "Манчестер Сити", потому что он хочет решить некоторые вопросы. Галлахер пока тренируется отдельно. Он еще должен пройти медицинское обследование".

Добавим, что за основную команду "Челси" Конор выступает с 2018 года. В прошлом сезоне англичанин забил 7 голов и отдал 9 результативных передач в 50 матчах.