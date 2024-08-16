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Мареска - о Галлахере: Он пока тренируется отдельно
Энцо высказался о хавбеке Челси
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Конор Галлахер вернулся в клуб после неудачного трансфера в мадридский "Атлетико". Как сообщил главный тренер "синих" Энцо Мареска, футболист сейчас проходит медицинское обследование и тренируется индивидуально.
"Конор вернулся в команду, но он не будет играть в матче против "Манчестер Сити", потому что он хочет решить некоторые вопросы. Галлахер пока тренируется отдельно. Он еще должен пройти медицинское обследование".
Добавим, что за основную команду "Челси" Конор выступает с 2018 года. В прошлом сезоне англичанин забил 7 голов и отдал 9 результативных передач в 50 матчах.
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