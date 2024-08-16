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Новичок АПЛ арендовал хавбека Манчестер Сити
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Ипсвич Таун" подписал контракт с хавбеком "Манчестер Сити" Калвином Филлипсом.
Футболист присоединился к новичку Премьер-Лиги на правах аренды. Игрок вернется к "горожанам" 30 июня 2025 года.
Калвин будет выступать под номером восемь.
KP ???? Town. pic.twitter.com/rIVCmGzgkg— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) August 16, 2024
Добавим, что Филлипс перешел в "Манчестер Сити" в 2022 году из "Лидса" за 42 миллионов фунтов стерлингов. Вторую половину прошлого сезона Калвин провел в аренде в "Вест Хэме".
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Источник:Ipswich Town
Опубликовал: Екатерина Власова
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