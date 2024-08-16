Тренер Ливерпуля: Команда очень сильная, и непросто найти игроков, которые могут усилить нас

Новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался относительно летней трансферной кампании "красных".

"Я много раз говорил, что наша команда очень сильная, и непросто найти игроков, которые могут усилить состав.

Этот аргумент мне непонятен: если не укреплять команду, ты становишься слабее. Это немного странно, потому что обычно ты либо остаешься на том же уровне, либо можно помочь игрокам стать лучше.

Возможно, вы имеете в виду, что если клубы вокруг вас укрепляют свою команду, то, возможно, они становятся лучше, но это не всегда так работает. Если вы привлекаете новых игроков, команда становится сильнее".