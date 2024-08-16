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Тренер Ливерпуля: Наша команда очень сильная, и непросто найти игроков, которые могут усилить команду
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался относительно летней трансферной кампании "красных".
"Я много раз говорил, что наша команда очень сильная, и непросто найти игроков, которые могут усилить состав.
Этот аргумент мне непонятен: если не укреплять команду, ты становишься слабее. Это немного странно, потому что обычно ты либо остаешься на том же уровне, либо можно помочь игрокам стать лучше.
Возможно, вы имеете в виду, что если клубы вокруг вас укрепляют свою команду, то, возможно, они становятся лучше, но это не всегда так работает. Если вы привлекаете новых игроков, команда становится сильнее".
Напомним, "Ливерпуль" сыграет в первом раунде АПЛ против "Ипсвич Тауна". Начало - в 14:30 по киевскому времени.
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