Манчестер Сити вскоре подпишет контракт с талантливым форвардом молодежной сборной Англии

"Манчестер Сити" договорился с "Вест Хэмом" о трансфере 19-летнего нападающего Дивина Мубамы за компенсацию в размере 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

Как сообщает Фабрицио Романо, молодой футболист должен пройти медицинское обследование и вскоре подпишет долгосрочный контракт с "горожанами".

Мубама за всю свою карьеру сыграл 109 матчей, забил 59 голов и отдал 8 ассистов.