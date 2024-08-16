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Манчестер Сити вскоре подпишет контракт с талантливым форвардом молодежной сборной Англии

Англия
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Манчестер Сити вскоре подпишет контракт с талантливым форвардом молодежной сборной Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" договорился с "Вест Хэмом" о трансфере 19-летнего нападающего Дивина Мубамы за компенсацию в размере 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

Как сообщает Фабрицио Романо, молодой футболист должен пройти медицинское обследование и вскоре подпишет долгосрочный контракт с "горожанами".

Мубама за всю свою карьеру сыграл 109 матчей, забил 59 голов и отдал 8 ассистов.

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Манчестер Сити Вест Хэм
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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