Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клаттенбург: Арбитры АПЛ должны больше доверять себе, а не VAR
Специалист поделился своими мыслями
Sky Sports
Бывший арбитр АПЛ Марк Клаттенбург призвал судей Премьер-лиги больше доверять своим решениям на поле и меньше полагаться на систему VAR.
"Начиная с первого тура АПЛ, арбитры обязаны принимать как можно больше решений на поле, а не полагаться на VAR. Я заметил в прошлом сезоне, что арбитры не принимали решения за доли секунды, как они это делали раньше, а все шло к системе VAR".
Напомним, что первый матч АПЛ сезона 2024/25 состоится 16 августа. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Черноморец - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- К шести добавились еще три. Девять стран закончили для себя евросезон 2024/25
- Вацко объяснил, почему Нещерет должен уйти из Динамо
- Кривбасс в ЕК, Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Олег Шелаев: Принс приехал себя продавать. Кривбасс не показал своих лучших качеств
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн