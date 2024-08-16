  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клаттенбург: Арбитры АПЛ должны больше доверять себе, а не VAR
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клаттенбург: Арбитры АПЛ должны больше доверять себе, а не VAR

Англия
Обновлено

Специалист поделился своими мыслями

Клаттенбург: Арбитры АПЛ должны больше доверять себе, а не VAR

Sky Sports

Новина українською

Бывший арбитр АПЛ Марк Клаттенбург призвал судей Премьер-лиги больше доверять своим решениям на поле и меньше полагаться на систему VAR.

"Начиная с первого тура АПЛ, арбитры обязаны принимать как можно больше решений на поле, а не полагаться на VAR. Я заметил в прошлом сезоне, что арбитры не принимали решения за доли секунды, как они это делали раньше, а все шло к системе VAR".

Напомним, что первый матч АПЛ сезона 2024/25 состоится 16 августа. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеАПЛ возвращается! Текстовый онлайн матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм
По теме
yellow-arrow
Беллингем-младший продлил контракт с Сандерлендом
yellow-arrow
Манчестер Сити вскоре подпишет контракт с талантливым форвардом молодежной сборной Англии
yellow-arrow
Тренер Ливерпуля: Наша команда очень сильная, и непросто найти игроков, которые могут усилить команду
Марк Клаттенбург АПЛ VAR
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости