Клаттенбург: Арбитры АПЛ должны больше доверять себе, а не VAR

Бывший арбитр АПЛ Марк Клаттенбург призвал судей Премьер-лиги больше доверять своим решениям на поле и меньше полагаться на систему VAR.

"Начиная с первого тура АПЛ, арбитры обязаны принимать как можно больше решений на поле, а не полагаться на VAR. Я заметил в прошлом сезоне, что арбитры не принимали решения за доли секунды, как они это делали раньше, а все шло к системе VAR".

Напомним, что первый матч АПЛ сезона 2024/25 состоится 16 августа. Старт - в 22:00 по киевскому времени.