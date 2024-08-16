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Беллингем-младший продлил контракт с Сандерлендом
Я чувствую, что у меня есть много незавершенных дел (с)
Фото: Getty Images
Джоб Беллингем продлил сотрудничество с "Сандерлендом", подписав новый контракт, который рассчитан до лета 2028 года.
"Я чувствую, что у меня есть много незавершенных дел, и я верю, что мы сможем достичь больших результатов в этом сезоне. Это такой удивительный город, и я очень горжусь тем, что играю за "Сандерленд", - сказал футболист.
We are delighted to announce that Jobe has signed a new contract at the Stadium of Light! ✍️❤️— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 16, 2024
Беллингем начал выступать за английский клуб летом 2023 года. Футболист в прошлом сезоне сыграл 48 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
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