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Беллингем-младший продлил контракт с Сандерлендом

Англия
Обновлено

Я чувствую, что у меня есть много незавершенных дел (с)

Беллингем-младший продлил контракт с Сандерлендом

Фото: Getty Images

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Джоб Беллингем продлил сотрудничество с "Сандерлендом", подписав новый контракт, который рассчитан до лета 2028 года.

"Я чувствую, что у меня есть много незавершенных дел, и я верю, что мы сможем достичь больших результатов в этом сезоне. Это такой удивительный город, и я очень горжусь тем, что играю за "Сандерленд", - сказал футболист.

Беллингем начал выступать за английский клуб летом 2023 года. Футболист в прошлом сезоне сыграл 48 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

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Сандерленд Джоб Беллингем
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