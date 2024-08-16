Беллингем-младший продлил контракт с Сандерлендом

Джоб Беллингем продлил сотрудничество с "Сандерлендом", подписав новый контракт, который рассчитан до лета 2028 года.

"Я чувствую, что у меня есть много незавершенных дел, и я верю, что мы сможем достичь больших результатов в этом сезоне. Это такой удивительный город, и я очень горжусь тем, что играю за "Сандерленд", - сказал футболист.