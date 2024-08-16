Родри пропустит старт сезона Премьер-Лиги

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сообщил, что полузащитник Родри не сыграет в первом туре Премьер-Лиги против "Челси".

"Он не был ни на одной тренировке с нами, Родри не готов", - сказал наставник "Сити".

Напомним, что матч "Челси" - "Манчестер Сити" состоится 18 августа. Старт - в 18:30 по киевскому времени.