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Родри пропустит старт сезона Премьер-Лиги

Англия
Обновлено

Об этом сообщил главный тренер Ман Сити

Родри пропустит старт сезона Премьер-Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сообщил, что полузащитник Родри не сыграет в первом туре Премьер-Лиги против "Челси".

"Он не был ни на одной тренировке с нами, Родри не готов", - сказал наставник "Сити".

Напомним, что матч "Челси" - "Манчестер Сити" состоится 18 августа. Старт - в 18:30 по киевскому времени.

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Челси (Лондон) Манчестер Сити Родри Пеп Гвардиола
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Источник:
chelsea
Опубликовал: Екатерина Власова
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