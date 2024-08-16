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Родри пропустит старт сезона Премьер-Лиги
Об этом сообщил главный тренер Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сообщил, что полузащитник Родри не сыграет в первом туре Премьер-Лиги против "Челси".
"Он не был ни на одной тренировке с нами, Родри не готов", - сказал наставник "Сити".
Напомним, что матч "Челси" - "Манчестер Сити" состоится 18 августа. Старт - в 18:30 по киевскому времени.
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Источник:chelsea
Опубликовал: Екатерина Власова
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