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Арсенал договорился с Реал Сосьедадом о трансфере хавбека

Англия
Обновлено

Сделка находится на завершающем этапе

Арсенал договорился с Реал Сосьедадом о трансфере хавбека

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" продолжает переговоры с "Реал Сосьедадом" по трансферу полузащитника Микеля Мерино.

Как сообщает Фабрицио Романо, клубы на этой неделе снова проведут переговоры. Соглашение почти заключено, однако стороны все еще работают над деталями будущего контракта.

Напомним, за прошлый сезон в чемпионате Испании Микель Мерино принял участие в 32 играх, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Арсенал (Лондон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Микель Мерино
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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