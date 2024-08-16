Арсенал договорился с Реал Сосьедадом о трансфере хавбека

"Арсенал" продолжает переговоры с "Реал Сосьедадом" по трансферу полузащитника Микеля Мерино.

Как сообщает Фабрицио Романо, клубы на этой неделе снова проведут переговоры. Соглашение почти заключено, однако стороны все еще работают над деталями будущего контракта.

Напомним, за прошлый сезон в чемпионате Испании Микель Мерино принял участие в 32 играх, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.