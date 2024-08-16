Зинченко меняет игровой номер, но теряет позиции. У Калафьори украинец не выиграет конкуренцию

Весной 2024 года над Александром Зинченко нависли темные тучи. Микель Артета не только отправил украинца в запас, а и в некоторых матчах вообще не выпускал на поле. А после матча с "Астон Виллой" (14 апреля, Александр сыграл 87 минут) болельщики "Арсенала" обвинили украинца в проигрыше команды и требовали от руководства клуба продать его куда-нибудь. Кстати, в те дни досталось и Жезусу.

Весенняя борьба "Арсенала" с "Манчестер Сити" за трофей АПЛ прошла в основном без участия Зинченко. Как оказалось, команда и без украинского футболиста может давать результат.

Карьера Зинченко в "Арсенале" под вопросом

На протяжении всего сезона было видно, что "канониры" испытывают проблемы на позиции левого защитника. Зинченко никак не мог восстановиться после травмы. А выходя на поле, то блистал, то уходил в тень и совершал массу ошибок. Такахиро Томиясу страдал от травм, но именно японцу Александр проиграл конкуренцию весной. Время от времени выходил Якуб Кивер. В английских СМИ все чаще начали говорить о том, что "Арсенал" ищет левого защитника и открыт для переговоров о трансфере украинца.

В это же время клуб вел переговоры о трансфере Риккардо Калафьори. В конце июля "канониры" официально объявили о подписании контракта с молодым талантливым защитником. Он как раз и может усадить Зинченко на скамейку запасных, учитывая, что интерес к украинскому футболисту со стороны других клубов, мягко говоря, не такой уж и большой.

Коротко о Калафьори

Микель Артета уже давно следил за Калафьори и мечтал заполучить футболиста в свою команду. Риккардо - универсальный футболист. В молодежных командах итальянец играл на позиции левого защитника. В 16 лет получил тяжелейшую травму - разрыв связок, мениска и повреждение коленного сустава. Год ушел на восстановление. Некоторые тренеры сомневались, что Рикки хватит психологических сил вновь выйти на тот достойный уровень, который он показывал до травмы. Но Калафьори победил. Конечно, с помощью друзей, одноклубников, тренерского штаба "Ромы" и Даниэле де Росси, который доигрывал свой последний сезон в римском клубе. Де Росси уделял много времени молодому футболисту, приглашал его к себе домой, контролировал восстановление, одним словом, делал все возможное, чтобы Рикки не чувствовал себя вдали от футбола.

Для полноценного возвращения в футбол "Рома" отправила игрока в "Базель". Хайко Фогель (главный тренер на тот момент) посмотрев на возможности Рикки, предложил ему поменять позицию: "Рикки, твоей скорости недостаточно для крайнего защитника. Давай попробуем в центре обороны". Как оказалось, на тот момент это было верное решение. В "Болонью" к Тиагу Мотта Рикки пришел центральным защитником и стал одним из ключевых игроков команды. Уже весной Калафьори стал трансферной целью многих топ-клубов Европы. "Арсенал" и Микель Артета выиграли гонку и получили одного из лучших защитников Серии А сезона 2023/2024.

Калафьори в "Арсенале"

В сезоне 2023/2024 команда Артеты показала лучший результат обороны - 29 пропущенных мячей, в то время как "Манчестер Сити" пропустил 34, а "Ливерпуль" - 41. Главные герои обороны "Арсенала" - центральные защитники Вильям Салиба и Габриэл Магальяйнс. Вряд ли Артета будет разбивать пару защитников итальянцем. Калафьори скорее всего займет место на проблемном левом фланге.

К сожалению, Зинченко проигрывает Калафьори во многом. Александр - хороший плеймейкер. Но для сегодняшнего "Арсенала" этого мало. Футбол стремительно меняется. Александр не успевает трансформироваться. Итальянец же, в отличии от Зинченко, отвечает всем требованиям современного футбола.

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В "Арсенале", скорее всего, Калафьори будет выходить левым защитником с возможностью смещаться в опорную зону. Артета обычно использует три защитника плюс два опорника. Роль левого защитника, который смещался в центр, создавал пару с опорником и помогал продвигать мяч выполнял Александр Зинченко. Но весной украинец перестал отвечать требованиям Артеты и большую часть матчей проводил на скамейке. У Зинченко хороший пас, но без мяча он не так хорошо выглядит.

"Калафьори отлично выглядит в центре защиты, на левом фланге и может прекрасно сыграть в опорной зоне. Это универсальный футболист", - говорил о Калафьори Тиагу Мотта.

У "Арсенала" в прошлом сезоне явно не хватало динамики на левом фланге. Калафьори пришел это исправить. Итальянец может спокойно адаптироваться на любой позиции, куда бы не поставил его Артета. Чего не скажешь о Зинченко.

Итог

Калафьори провел всего один сезон на топ-уровне. Но какой это был сезон. "Арсенал" наконец-то получил отличного левого защитника. Дуэт Габриэл - Салиба останется, но при необходимости (в случае травмы одного из них), Калафьори может спокойно выйти и в центре защиты.

Пока все говорит в пользу Калафьори. Александр Зинченко, хоть и сменил игровой номер (35) на удачный для него 17-й, и даже забил гол в товарищеском матче - проигрывает Калафьори во всем. Правда, Артета может вернуть Александра на позицию центрального полузащитника. Ведь именно на этой позиции Александр не раз показывал мастерство владения мячом, а его разрезные передачи часто обостряли ситуацию в штрафной соперников. Собственно, в товарищеском матче с "Байером" Зинченко доказал, что место в составе команды Артеты может и найтись.