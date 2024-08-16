Вингер Манчестер Юнайтед не попал в состав команды на первый матч Премьер-лиги

В пятницу, 16 августа, "Манчестер Юнайтед" встретится с "Фулхэмом" в первом матче нового сезона Премьер-лиги.

Вингер "красных дьяволов" Джейдон Санчо не попал в состав команды на этот поединок. За две недели до окончания трансферного окна будущее игрока остается неизвестным.

Старт матча "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" – в 22:00 по киевскому времени.