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Вингер Манчестер Юнайтед не попал в состав команды на первый матч Премьер-лиги

Англия
Обновлено

Будущее Санчо остается неизвестным

Вингер Манчестер Юнайтед не попал в состав команды на первый матч Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 16 августа, "Манчестер Юнайтед" встретится с "Фулхэмом" в первом матче нового сезона Премьер-лиги.

Вингер "красных дьяволов" Джейдон Санчо не попал в состав команды на этот поединок. За две недели до окончания трансферного окна будущее игрока остается неизвестным.

Старт матча "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" – в 22:00 по киевскому времени.

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Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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