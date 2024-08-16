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Вингер Манчестер Юнайтед не попал в состав команды на первый матч Премьер-лиги
Будущее Санчо остается неизвестным
Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 16 августа, "Манчестер Юнайтед" встретится с "Фулхэмом" в первом матче нового сезона Премьер-лиги.
Вингер "красных дьяволов" Джейдон Санчо не попал в состав команды на этот поединок. За две недели до окончания трансферного окна будущее игрока остается неизвестным.
Your United XI on opening day! ????????#MUFC || #MUNFUL— Manchester United (@ManUtd) August 16, 2024
Старт матча "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" – в 22:00 по киевскому времени.
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