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Талант Арсенала отправится в сезонную аренду в клуб Первой лиги Англии

Англия
Обновлено

Чарльз Сэго временно сменил клуб

Талант Арсенала отправится в сезонную аренду в клуб Первой лиги Англии

Аrsenal

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Талант молодежной академии "Арсенала" Чарльз Сэго подписал новое долгосрочное соглашение с клубом, которое будет действовать до июня 2027 года.

Однако, чтобы набираться опыта 20-летний вингер отправится в сезонную аренду в клуб Первой лиги Англии "Шрусбери Таун".

Чарльз за всю свою карьеру сыграл 83 матча, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач.

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