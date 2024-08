Талант Арсенала отправится в сезонную аренду в клуб Первой лиги Англии

Талант молодежной академии "Арсенала" Чарльз Сэго подписал новое долгосрочное соглашение с клубом, которое будет действовать до июня 2027 года.

Однако, чтобы набираться опыта 20-летний вингер отправится в сезонную аренду в клуб Первой лиги Англии "Шрусбери Таун".

After signing a new deal, Charles Sagoe Jr has joined Shrewsbury Town on a season-long loan.



Best of luck for the campaign ahead, Charles Jr! ❤️