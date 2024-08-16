Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Талант Арсенала отправится в сезонную аренду в клуб Первой лиги Англии
Чарльз Сэго временно сменил клуб
Аrsenal
Талант молодежной академии "Арсенала" Чарльз Сэго подписал новое долгосрочное соглашение с клубом, которое будет действовать до июня 2027 года.
Однако, чтобы набираться опыта 20-летний вингер отправится в сезонную аренду в клуб Первой лиги Англии "Шрусбери Таун".
After signing a new deal, Charles Sagoe Jr has joined Shrewsbury Town on a season-long loan.— Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) August 16, 2024
Best of luck for the campaign ahead, Charles Jr! ❤️
Чарльз за всю свою карьеру сыграл 83 матча, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Черноморец и Ворскла забирают свое. Турнирная таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ сезона 2024/25
- Черноморец - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Черноморец - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.08.2024
- Кривбасс в ЕК, Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Два украинских клуба борются за Авагимяна
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн