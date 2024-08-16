Джеймс восстанавливается после травмы: капитан Челси вернулся к индивидуальным тренировкам

Капитан "Челси" Рис Джеймс недавно получил травму задней поверхности бедра.

Но сегодня, 6 августа, футболист приступил к индивидуальным тренировкам на поле.

Напомним, Джеймс уже сталкивался с подобным повреждением в прошлом сезоне. Тогда травма, полученная в матче против "Эвертона", заставила его пропустить более четырех месяцев.