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Джеймс восстанавливается после травмы: капитан Челси вернулся к индивидуальным тренировкам

Англия
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Джеймс восстанавливается после травмы: капитан Челси вернулся к индивидуальным тренировкам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Челси" Рис Джеймс недавно получил травму задней поверхности бедра.

Но сегодня, 6 августа, футболист приступил к индивидуальным тренировкам на поле.

Джеймс восстанавливается после травмы: капитан Челси вернулся к индивидуальным тренировкам - изображение 1

Напомним, Джеймс уже сталкивался с подобным повреждением в прошлом сезоне. Тогда травма, полученная в матче против "Эвертона", заставила его пропустить более четырех месяцев.

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Рис Джеймс
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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