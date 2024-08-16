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Джеймс восстанавливается после травмы: капитан Челси вернулся к индивидуальным тренировкам
Хорошие новости для болельщиков
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан "Челси" Рис Джеймс недавно получил травму задней поверхности бедра.
Но сегодня, 6 августа, футболист приступил к индивидуальным тренировкам на поле.
Напомним, Джеймс уже сталкивался с подобным повреждением в прошлом сезоне. Тогда травма, полученная в матче против "Эвертона", заставила его пропустить более четырех месяцев.
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