Клуб Забарного оформил рекордный трансфер, подписав форварда из Порту

"Борнмут" оформил трансфер форварда Эванилсона из "Порту" на замену Доминику Соланке, ушедшему в "Тоттенхэм".

Сейчас клуб не сообщает деталей сделки, но ВВС пишет, что английский клуб заплатил за игрока 40,2 миллиона фунтов стерлингов.

In a record-breaking deal, we bring striker Evanilson to #afcb ️‍????



LET'S GOOOO ️‍????