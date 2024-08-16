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Клуб Забарного оформил рекордный трансфер, подписав форварда из Порту
Эванилсон теперь будет выступать в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" оформил трансфер форварда Эванилсона из "Порту" на замену Доминику Соланке, ушедшему в "Тоттенхэм".
Сейчас клуб не сообщает деталей сделки, но ВВС пишет, что английский клуб заплатил за игрока 40,2 миллиона фунтов стерлингов.
In a record-breaking deal, we bring striker Evanilson to #afcb ️????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) August 16, 2024
LET'S GOOOO ️????
Эванилсон в прошлом сезоне за "Порту" сыграл 42 матча, забил 25 голов и отдал 7 ассистов.
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Источник:Вournemouth
Опубликовал: Екатерина Власова
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