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Клуб Забарного оформил рекордный трансфер, подписав форварда из Порту

Англия
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Эванилсон теперь будет выступать в АПЛ

Клуб Забарного оформил рекордный трансфер, подписав форварда из Порту

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" оформил трансфер форварда Эванилсона из "Порту" на замену Доминику Соланке, ушедшему в "Тоттенхэм".

Сейчас клуб не сообщает деталей сделки, но ВВС пишет, что английский клуб заплатил за игрока 40,2 миллиона фунтов стерлингов.

Эванилсон в прошлом сезоне за "Порту" сыграл 42 матча, забил 25 голов и отдал 7 ассистов.

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Источник:
Вournemouth
Опубликовал: Екатерина Власова
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