АПЛ. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:0. Зиркзе зажигает свою звезду на Олд Траффорд

Английская Премьер-лига наконец вернулась на наши экраны и это прекрасно! Открывали новый сезон чемпионата "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэм" матчем на "Олд Траффорд". Да, не самые зрелищные коллективы, впрочем от "красных дьяволов" всегда высокие ожидания, особенно после победы в Кубке Англии прошлого сезона и продолжения работы с Эриком тен Хагом, которому явно доверяют. Однако простым этот матч для команды тен Хага точно не назовешь.

В стартовом составе нашлось место для Мазрауи, новичка "Юнайтед", который лишь на днях присоединился к команде. Все из-за проблемы с позицией левого защитника, там все травмированы и пришлось латать эту дыру Диогу Далотом. А поскольку португалец слева, то на правом фланге вышел марокканский новичок.

После довольно слабого старта и неуверенных действий со стороны обеих команд, мы увидели несколько быстрых атак со стороны подопечных Марку Силвы, особенно запомнился проход по флангу от скоростного Адама Траоре и удар с дальней дистанции от Кенни Тете, который парировал Онана.

Впрочем после середины чаши весов сместились и после двух ошибок на своей половине поля со стороны "дачников" Бруну Фернандеш имел убойные моменты, такое точно нужно решать, но в обоих случаях спас Бернд Лено. Стоит отметить, что и удар от главного атакующего игрока "дьяволов" был не лучшим.

В таком темпе они продержались до конца первого тайма, хозяева захватили инициативу и не отпускали ее до свистка на перерыв. Впрочем после выхода на второй тайм мы увидели похожую на первые минуты картину: неплохая активность от "дачников", вот только довести свои атаки до нацеленных ударов не получалось. "Манчестер Юнайтед" отвечал скорее контратаками, которые выглядели даже острее, чем позиционные наступления их оппонентов. В одном из моментов Мейсон Маунт получил прекрасную возможность для того, чтобы открыть счет, однако расстояние до Лено было малым, поэтому немецкий голкипер снова спас лондонцев.

Хочется отметить, что особо новых идей от Эрика тен Хага мы пока не увидели. Очередной сезон нидерландца на "Олд Траффорд", а паттерны те же и все еще не столь эффективны, хотя с лучшей реализацией можно было бы рассчитывать на положительный результат. Что касается "Фулхэма", то приобретение Эмиля Смита-Роу явно идет на пользу этой команде, атакующий мозговой центр "дачников" еще обязательно принесет немало пользы в дальнейшем.

На 60-й минуте на поле вышел еще один новичок "дьяволов" — Джошуа Зиркзе, после этого Бруну опустился на позицию десятки, а нидерландец вышел на привычную для него позицию центрального нападающего. Также вышел Алехандро Гарначо и заменил Амада Диалло, точно не лучший матч в исполнении молодого ивуарийца.

Ближе к концу игры коллективы просто начали разыгрывать настоящие качели. Атака на атаку, в определенные моменты вообще без центра поля. Казалось, что выиграет тот, кто забьет первый гол, соперник сравнять уже не сможет. Вопрос лишь в том, кто именно оформит этот гол.

Как оказалось, героем суждено было стать Джошуа Зиркзе! Сначала Бруну Фернандеш красиво развернулся на фланге и продолжил атаку передачей на нидерландского новичка "Юнайтед", тот отыграл на фланг и побежал замыкать потенциальную подачу. Подача пришла и в касание Зиркзе отправил круглого в дальний угол ворот. 1:0 в концовке матча, которые уже не получилось отыграть. Разве что хозяева могли удвоить преимущество, но Гарначо решил просто не забивать в пустые ворота. Ну что ж, это его решение, не будем его критиковать.

Сложная и неуверенная победа команды Эрика тен Хага в первом матче сезона. После такой игры у болельщиков точно будут вопросы к содержанию футбола, зато не к результату. А что касается "Фулхэма", то это было достойно, интересно будет взглянуть на команду Марку Силвы в следующих матчах. Победа при равной игре, как же "Юнайтед" любит такие победы.

АПЛ, 1-й тур

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм" 1:0

Гол: Зиркзе (87)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Мазрауи (Эванс, 81), Магуайр (Де Лигт, 81), Мартинес, Далот — Каземиро, Мейну (Мактоминей, 84) — Диалло (Гарначо, 60), Маунт (Зиркзе, 60), Рашфорд — Фернандеш

"Фулхэм": Лено — Тете, Диоп, Бесси, Робинсон — Перейра (Рид, 90+1), Лукич (Стенсфилд, 90+1) — Траоре (Уилсон, 79), Смит-Роу (Кейрни, 64), Ивоби — Муниз (Хименес, 78)

Предупреждения: Маунт (18), Магуайр (40) — Бесси (25), Перейра (70), Кейрни (73)