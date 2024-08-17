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Арсенал – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.08.2024

Англия
Обновлено

"Канониры" и "волки" очным поединком открывают для себя сезон

Арсенал – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.08.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, первый тур

17 августа, 17:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Арсенал - Вулвергемптон
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Содержание

"Арсенал" начинает очередной сезон, в котором они снова постараются переиграть "Манчестер Сити". Первым соперником станет "Вулверхэмптон", летом продавший нескольких своих ключевых исполнителей, а замены того же уровня так и не приобрел. В прошлом розыгрыше чемпионате "канониры" в двух матчах полностью переиграли "волков", а вот с реализацией были проблемы. Повторится ли тот же сценарий на этот раз?

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Новости Арсенала

Если смотреть на результаты товарищеских матчей, то лондонцы подходят к сезону в положительном настроении. Подопечные Артеты уступили только "Ливерпулю". А остальные поединки – включая классический для “канониров” Кубок Эмирейтс – они выиграли. Всего при открытой двери было проведено пять матчей, три из которых в США.

Состав команды пока сильно не изменился. “Арсенал” окончательно выкупил Раю, также выложив 45 миллионов евро за Калафиори. "На выход" пока ушел только Смит-Роу. Но впереди также возможен трансфер Нкетиа, так что трансферное окно для команды не закрылось.

Тимбер после пропущенного сезона травмировался в спаррингах. Его участие сегодня под вопросом, а Тирни и Томиясу точно не сыграют. Зинченко будет очень тяжело в борьбе за место в составе, хотя именно украинец начал с первых минут четыре раза с пяти товарищеских матчей. И пока он продолжает оставаться претендентом номер один на свою позицию в команде.

Новости Вулверхэмптона

"Волки" также часть подготовки к сезону провели в США. Соперники были соответствующие – середняки АПЛ и европейского футбола в целом. Также один матч сыграли с дебютантом Серии А "Комо" и "Райо Вальекано" из Испании. Из пяти поединков победили в трех, еще в двух – уступили.

Прошлый сезон "Вулверхэмптон" завершил пятью поражениями в шести матчах. В итоге команда О'Нила заняла 14 место, хоть и до 10 позиции было всего три очка. Тогда команду к чемпионату готовил Лопетеги, однако ему не предоставили нужных ему футболистов и он ушел из клуба. Этим летом ситуация практически та же. "Вулвз" оформил подписание только трех футболистов, которые младше 23-летнего возраста, а в общей сложности за них заплатили 30 миллионов евро. Это при том, что продали лидера обороны Килмана и одного из ключевых игроков атаки Нету (итого – 107,5 млн евро). Пока "волки" экономят.

Не забываем, что у "вулвз" лазарет далеко не пуст. Там находятся Кунья, Калайджич и Дэвид. Также сегодня не имеет права играть и Семеду – за удааление в финальном туре АПЛ в прошлом сезоне. Кадровая ситуация – слабое место команды О'Нила.

Последние пять матчей Арсенала и Вулверхэмптона

Последние пять встреч хозяев

  • 11.08. Арсенал – Лион 2:0 (Кубок Эмирейтс)
  • 07.08. Арсенал – Байер 4:1 (ТМ)
  • 01.08. Ливерпуль – Арсенал 2:1 (ТМ)
  • 28.07. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:1 (ТМ)
  • 25.07. Арсенал – Борнмут 1:1 (пен. 5:4) (ТМ)

Последние пять встреч гостей

  • 10.08. Вулверхэмптон – Райо Вальекано 0:1 (ТМ)
  • 04.08. Вулверхэмптон – РБ Лейпциг 3:0 (ТМ)
  • 01.08. Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 3:1 (ТМ)
  • 28.07. Вулверхэмптон – Вест Хэм 3:1 (ТМ)
  • 15.07. Вулверхэмптон – Комо 1:0 (ТМ)

Последние пять личных встреч между командами

20.04.24. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)

02.12.23. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)

28.05.23. Арсенал – Вулверхэмптон 5:0 (АПЛ)

12.11.22. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)

24.02.22. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал и Вулверхэмптон

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Прогноз на матч Арсенал и Вулверхэмптон от UA-Football

“Канониры” находятся в лучшем функциональном, физическом состоянии, преобладают в индивидуальном и командном мастерствах. "Вулверхэмптон" пока немного с подрезанными крыльями, в то время как "Арсенал" летит на всех парах к борьбе за чемпионство. В прошлых личных встречах лондонцы ударно начинали против "волков". Можно рискнуть, что такое снова повторится. Прогноз: "Арсенал" победит в первом тайме с форой -1,5 (Кф 2,43).

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