Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.08.2024
"Канониры" и "волки" очным поединком открывают для себя сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, первый тур
17 августа, 17:00. "Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
"Арсенал" начинает очередной сезон, в котором они снова постараются переиграть "Манчестер Сити". Первым соперником станет "Вулверхэмптон", летом продавший нескольких своих ключевых исполнителей, а замены того же уровня так и не приобрел. В прошлом розыгрыше чемпионате "канониры" в двух матчах полностью переиграли "волков", а вот с реализацией были проблемы. Повторится ли тот же сценарий на этот раз?
Новости Арсенала
Если смотреть на результаты товарищеских матчей, то лондонцы подходят к сезону в положительном настроении. Подопечные Артеты уступили только "Ливерпулю". А остальные поединки – включая классический для “канониров” Кубок Эмирейтс – они выиграли. Всего при открытой двери было проведено пять матчей, три из которых в США.
Состав команды пока сильно не изменился. “Арсенал” окончательно выкупил Раю, также выложив 45 миллионов евро за Калафиори. "На выход" пока ушел только Смит-Роу. Но впереди также возможен трансфер Нкетиа, так что трансферное окно для команды не закрылось.
Тимбер после пропущенного сезона травмировался в спаррингах. Его участие сегодня под вопросом, а Тирни и Томиясу точно не сыграют. Зинченко будет очень тяжело в борьбе за место в составе, хотя именно украинец начал с первых минут четыре раза с пяти товарищеских матчей. И пока он продолжает оставаться претендентом номер один на свою позицию в команде.
Новости Вулверхэмптона
"Волки" также часть подготовки к сезону провели в США. Соперники были соответствующие – середняки АПЛ и европейского футбола в целом. Также один матч сыграли с дебютантом Серии А "Комо" и "Райо Вальекано" из Испании. Из пяти поединков победили в трех, еще в двух – уступили.
Прошлый сезон "Вулверхэмптон" завершил пятью поражениями в шести матчах. В итоге команда О'Нила заняла 14 место, хоть и до 10 позиции было всего три очка. Тогда команду к чемпионату готовил Лопетеги, однако ему не предоставили нужных ему футболистов и он ушел из клуба. Этим летом ситуация практически та же. "Вулвз" оформил подписание только трех футболистов, которые младше 23-летнего возраста, а в общей сложности за них заплатили 30 миллионов евро. Это при том, что продали лидера обороны Килмана и одного из ключевых игроков атаки Нету (итого – 107,5 млн евро). Пока "волки" экономят.
Не забываем, что у "вулвз" лазарет далеко не пуст. Там находятся Кунья, Калайджич и Дэвид. Также сегодня не имеет права играть и Семеду – за удааление в финальном туре АПЛ в прошлом сезоне. Кадровая ситуация – слабое место команды О'Нила.
Последние пять матчей Арсенала и Вулверхэмптона
Последние пять встреч хозяев
- 11.08. Арсенал – Лион 2:0 (Кубок Эмирейтс)
- 07.08. Арсенал – Байер 4:1 (ТМ)
- 01.08. Ливерпуль – Арсенал 2:1 (ТМ)
- 28.07. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:1 (ТМ)
- 25.07. Арсенал – Борнмут 1:1 (пен. 5:4) (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 10.08. Вулверхэмптон – Райо Вальекано 0:1 (ТМ)
- 04.08. Вулверхэмптон – РБ Лейпциг 3:0 (ТМ)
- 01.08. Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 3:1 (ТМ)
- 28.07. Вулверхэмптон – Вест Хэм 3:1 (ТМ)
- 15.07. Вулверхэмптон – Комо 1:0 (ТМ)
Последние пять личных встреч между командами
20.04.24. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)
02.12.23. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)
28.05.23. Арсенал – Вулверхэмптон 5:0 (АПЛ)
12.11.22. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)
24.02.22. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)
Ставки и коэффициенты на матч Арсенал и Вулверхэмптон
Прогноз на матч Арсенал и Вулверхэмптон от UA-Football
“Канониры” находятся в лучшем функциональном, физическом состоянии, преобладают в индивидуальном и командном мастерствах. "Вулверхэмптон" пока немного с подрезанными крыльями, в то время как "Арсенал" летит на всех парах к борьбе за чемпионство. В прошлых личных встречах лондонцы ударно начинали против "волков". Можно рискнуть, что такое снова повторится. Прогноз: "Арсенал" победит в первом тайме с форой -1,5 (Кф 2,43).
Популярное сейчас
- Два украинских клуба борются за Авагимяна
- Черноморец - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Черноморец - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.08.2024
- Галлахер возвращается в Лондон так и не подписав контракт с Атлетико
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Динамо уже во Львове. Команда Шовковского готовится к матчу с Карпатами