Безумный промах Гарначо на последних минутах матча против Фулхэма

"Красные дьяволы" вырвали победу над лондонскими "дачниками". Единственную результативную атаку организовали Алехандро Гарначо и Джошуа Зиркзе на 87-й минуте. Почти за полчаса до этого эпизода оба футболиста появились на поле.

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Уже в компенсированное время Гарначо мог снимать все вопросы и закрывать матч. Но аргентинский полузащитник умудрился не попасть в пустые ворота.

Тем не менее, у игрока уже 2 результативных действия в двух матчах МЮ на старте сезона. 10 августа он отличился в дерби против "Сити" в рамках Суперкубка (1:2).