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Безумный промах Гарначо на последних минутах матча против Фулхэма
МЮ уже вёл в счете
Getty Images / Global Images Ukraine
"Красные дьяволы" вырвали победу над лондонскими "дачниками". Единственную результативную атаку организовали Алехандро Гарначо и Джошуа Зиркзе на 87-й минуте. Почти за полчаса до этого эпизода оба футболиста появились на поле.
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Уже в компенсированное время Гарначо мог снимать все вопросы и закрывать матч. Но аргентинский полузащитник умудрился не попасть в пустые ворота.
Тем не менее, у игрока уже 2 результативных действия в двух матчах МЮ на старте сезона. 10 августа он отличился в дерби против "Сити" в рамках Суперкубка (1:2).
Horrible mistake from Fulham defender and terrible miss from Alejandro Garnacho! #ManUtd #Fulham #OldTrafford #munful #mufc #thecottagers— Out Of Context Man Utd (@ManUtdNoContext) August 16, 2024
pic.twitter.com/Q5dtXNbvPw
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