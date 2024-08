Безумный промах Гарначо на последних минутах матча против Фулхэма

"Красные дьяволы" вырвали победу над лондонскими "дачниками". Единственную результативную атаку организовали Алехандро Гарначо и Джошуа Зиркзе на 87-й минуте. Почти за полчаса до этого эпизода оба футболиста появились на поле.

Уже в компенсированное время Гарначо мог снимать все вопросы и закрывать матч. Но аргентинский полузащитник умудрился не попасть в пустые ворота.

Тем не менее, у игрока уже 2 результативных действия в двух матчах МЮ на старте сезона. 10 августа он отличился в дерби против "Сити" в рамках Суперкубка (1:2).

Horrible mistake from Fulham defender and terrible miss from Alejandro Garnacho! #ManUtd #Fulham #OldTrafford #munful #mufc #thecottagers



