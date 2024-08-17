Ипсвич Таун – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Болельщики "Ливерпуля" готовятся к жизни в Премьер-лиге без Юргена Клоппа во главе команды и его преемник, Арне Слот, уже хорошо зарекомендовал себя футболистам команды. По крайней мере они очень приятно отзывается о нидерландском специалисте.

Это будет его первый официальный матч и ответственность действительно велика. Его соперником будет также дебютант в АПЛ, Киран Маккенна. Что сможет предложить наставник "трактористов" в матче, где его команда на бумаге будто обречена на поражение?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 17 августа.

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Английская Премьер-лига. 1 тур.

17 августа. 14:30. Ипсвич. "Портмен Роуд"

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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