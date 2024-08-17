Арсенал – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После не очень удачного прошлого сезона в исполнении Олсександра Зинченко, похоже, Микель Артета не собирается ставить на украинце крест. Новый сезон и новый шанс проявить себя в команде, которая будет бороться за титул.

Соперником в первом туре является боевой «Вулверхэмптон», впрочем «волки» за последний месяц потеряли нескольких важных игроков, продав их в другие английские клубы. Как с этим будет справляться Гари О'Нил?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 17 августа.

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Английская Премьер-лига. 1 тур.

17 августа. 17:00. Лондон. «Эмирейтс»

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

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