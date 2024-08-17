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Арсенал – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Зинченко готов к свежему старту
Getty Images / Global Images Ukraine
После не очень удачного прошлого сезона в исполнении Олсександра Зинченко, похоже, Микель Артета не собирается ставить на украинце крест. Новый сезон и новый шанс проявить себя в команде, которая будет бороться за титул.
Соперником в первом туре является боевой «Вулверхэмптон», впрочем «волки» за последний месяц потеряли нескольких важных игроков, продав их в другие английские клубы. Как с этим будет справляться Гари О'Нил?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 17 августа.
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Английская Премьер-лига. 1 тур.
17 августа. 17:00. Лондон. «Эмирейтс»
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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