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Арсенал – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Зинченко готов к свежему старту

Арсенал – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После не очень удачного прошлого сезона в исполнении Олсександра Зинченко, похоже, Микель Артета не собирается ставить на украинце крест. Новый сезон и новый шанс проявить себя в команде, которая будет бороться за титул.

Соперником в первом туре является боевой «Вулверхэмптон», впрочем «волки» за последний месяц потеряли нескольких важных игроков, продав их в другие английские клубы. Как с этим будет справляться Гари О'Нил?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 17 августа.

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Английская Премьер-лига. 1 тур.

17 августа. 17:00. Лондон. «Эмирейтс»

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Арсенал" — "Вулверхэмптон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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