"Выживает сильнейший": Тен Хаг прокомментировал отсутствие Санчо против Фулхэма

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал отсутствие вингера Джейдона в заявке на матч первого тура АПЛ против "Фулхэма".

“У Джейдона на этой неделе была ушная инфекция, и он не был в форме на 100 процентов… Он мог играть, но мы сделали выбор. Это может измениться в дальнейшем.

Будет решение, выживает сильнейший. Я могу поставить только 20 игроков в состав”, – сказал тен Хаг.