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"Выживает сильнейший": Тен Хаг прокомментировал отсутствие Санчо против Фулхэма

Англия

У Джейдона была веская причина пропускать игру

"Выживает сильнейший": Тен Хаг прокомментировал отсутствие Санчо против Фулхэма

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал отсутствие вингера Джейдона в заявке на матч первого тура АПЛ против "Фулхэма".

“У Джейдона на этой неделе была ушная инфекция, и он не был в форме на 100 процентов… Он мог играть, но мы сделали выбор. Это может измениться в дальнейшем.

Будет решение, выживает сильнейший. Я могу поставить только 20 игроков в состав”, – сказал тен Хаг.

Санчо вместе с манкунианцами готовился к сезону на сборах. В поединке за Суперкубок Англии он вышел на 83 минуте и не реализовал послематчевой пенальти.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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