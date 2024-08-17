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"Выживает сильнейший": Тен Хаг прокомментировал отсутствие Санчо против Фулхэма
У Джейдона была веская причина пропускать игру
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал отсутствие вингера Джейдона в заявке на матч первого тура АПЛ против "Фулхэма".
“У Джейдона на этой неделе была ушная инфекция, и он не был в форме на 100 процентов… Он мог играть, но мы сделали выбор. Это может измениться в дальнейшем.
Будет решение, выживает сильнейший. Я могу поставить только 20 игроков в состав”, – сказал тен Хаг.
Санчо вместе с манкунианцами готовился к сезону на сборах. В поединке за Суперкубок Англии он вышел на 83 минуте и не реализовал послематчевой пенальти.
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