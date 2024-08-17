Челси и Атлетико хотят оформить переход Феликса и Галлахера до завтра

Лондонский "Челси" и мадридский "Атлетико" приближаются к окончательному соглашению по полузащитникам Жоау Феликса и Конора Галлахера. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Вчера прошел положительный раунд переговоров между клубами. Среди них Феликс согласовал условия контракта с "пенсионерами".

Также Романо опроверг слухи о фиксированных 60 миллионах евро от "Челси" за португальца.

Обе стороны работают над тем, чтобы закрыть условие до конца выходных.

Также СМИ недавно сообщали, что Галлахер пять дней жил и тренировался в Мадриде, ожидая подписания контракта с "Атлетико". У него нет возможности пользоваться инфраструктурой "Челси".

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Феликса в 30 миллионов евро, а его сверстника Галлахера в 50 млн евро.