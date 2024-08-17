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Третья попытка Арсенала, будет ли Челси в топе? Главные интриги для топ-клубов АПЛ на сезон 2024/2025

Англия

Перед началом нового сезона АПЛ возникает много вопросов

Третья попытка Арсенала, будет ли Челси в топе? Главные интриги для топ-клубов АПЛ на сезон 2024/2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Евгений Гладун Автор UA-Футбол
Новина українською

Наконец мы дождались старта Английской Премьер-лиги. Чемпионат Англии всегда считался самым зрелищным и интригующим в Европе, и сезон 2024/25 должен оправдать наши ожидания сполна. Наибольшее внимание, само собой, всегда получают клубы “большой шестерки”, которые стабильно делят между собой места на вершине таблицы. Поэтому в этом материале мы разберемся с тем, как английские гранды подходят к сезону, который обещает стать настоящим футбольным триллером.

Содержание

Каким будет новый Ливерпуль при Арне Слоте?

Пожалуй, из всех топ-клубов о “Ливерпуле” перед этим сезоном можно говорить дольше всех, но сказать, по сути, пока нечего. Кажется, только ленивые не отмечали и не разбирали сходство футбола Клоппа с тем, который ставил Слот в Нидерландах: привычные глазу 4-3-3, которые могут трансформироваться в 4-2-4 для построения массированных атак, активный прессинг (хоть и немного другой стилистики) и активные перемещения игроков без мяча.

Но получится ли у голландца безболезненно заменить величайшего тренера в новейшей истории Ливерпуля - вопрос открытый.

Третья попытка Арсенала, будет ли Челси в топе? Главные интриги для топ-клубов АПЛ на сезон 2024/2025 - изображение 1

Предсезонное турне по Америке “Ливерпуль”, несмотря на опасения фанатов, провел блестяще - сплошные победы. Например, над “Арсеналом” (2:1), “МЮ” (3:0) и “Севильей” (4:1).

Но почему до сих пор нет трансферов? Потому что они и не нужны... почти. “Ливерпуль” еще прошлым летом потратил € 170 млн на перестройку полузащиты, до этого занимался обновлением группы атаки, а с защитной линией проблем уже давно нет.

Поиски сейчас продолжаются только по одной позиции - опорника, который будет реализовывать новую идею Слота с игрой в длинное владение мячом. Эту роль может закрыть Макаллистер, но, очевидно, что он полезнее ближе к атаке.

На эту позицию “Ливерпуль” долго рассматривал Мартина Субименди из “Сосьедада”, но трансфер сорвался в последний момент.

Поэтому для “Ливерпуля” все выглядит как-то слишком хорошо, чтобы быть правдой. За это надо поблагодарить Клопа, который проводил перестройку команды в течение нескольких последних лет. Это значительно упростило задачу для Слота в его первом сезоне. Вряд ли “красные” смогут побороться за чемпионство, но и из топ-4 выпасть не должны. Это будет идеальный первый сезон нового тренера - без лишнего давления и сверхтяжелых задач.

Где Гвардиоле найти новую мотивацию в Манчестер Сити?

В последние годы очень трудно было найти хоть какую-то интригу на новый сезон в контексте “Манчестер Сити”. “Горожане” уже который год подряд подходят к чемпионату в статусе фаворита, почти всегда оправдывая этот фактор. Но на этот раз есть один весомый нюанс. Британские журналисты и фанаты очень активно раскачивают версию с эмоциональным выгоранием у Гвардиолы: он начинает девятый сезон во главе “Сити”, уже выиграл абсолютно все, а теперь еще и потерял фактор конкуренции с Юргеном Клоппом. Так откуда теперь испанец будет черпать мотивацию?

Третья попытка Арсенала, будет ли Челси в топе? Главные интриги для топ-клубов АПЛ на сезон 2024/2025 - изображение 2

Конечно, “Манчестер Сити” сейчас является сильнейшей командой лиги как по составу, так и по уровню игры. В составе горожан играют: лучший игрок прошлого сезона (Фоден), лучший бомбардир лиги (Холанд), главный ассистент последних лет (Де Брюйне). Можно, конечно, заметить, что ушел Альварес, но эта потеря точно не является критической в контексте такой машины, как “Сити”.

Именно поэтому можно сделать вывод - главная угроза для “Сити” в этом сезоне связана не с кадровыми или игровыми проблемами. Речь идет о моральном состоянии Гвардиолы. Но, лично я, не разделяю паники относительно потери мотивации для испанца. Он максималист, который хочет выигрывать все и всегда. Даже если в Англии он действительно выжал из себя все, то найдет мотивацию в том, чтобы уйти красиво. Но в чем же тогда проблема? Все просто, Пеп может банально почувствовать ментальную усталость (как было в прошлом году с Клоппом). В пользу этой гипотезы говорит и тот факт, что Гвардиола до сих пор не продлил контракт с клубом, который заканчивается летом 2025 года.

Последний шанс для Тен Хага: Боссы МЮ уволят голландца походу сезона?

Руководители “МЮ”, несмотря на очевидный кризис, серию провалов и клубных антирекордов, все же решили оставить Тен Хага на посту главного тренера.

Третья попытка Арсенала, будет ли Челси в топе? Главные интриги для топ-клубов АПЛ на сезон 2024/2025 - изображение 3

Однако стоит отметить, что прогресс все же есть. Так, например, на должность спортивного директора удалось переманить Дэна Эшуорта, который в свое время помог “Брайтону” и “Ньюкаслу” сделать существенный рывок в развитии. Также клуб сумел усилить и тренерский штаб, пригласив на должность помощника тренера Руда Ван Нистелроя, который очень классно проявил себя в “ПСВ”. И именно его подписание выглядит как “последнее китайское предупреждение” для Тен Хага: если не будет нужных результатов, то запасной кандидат не просто найден, а уже находится в структуре клуба. Но были этим летом и откровенно странные решения.

Да, с одной стороны, наконец-то попрощались с Вараном, Гринвудом, Ван де Беком и Марсиалем. Но входящие трансферы не слишком впечатляют. Чего лишь стоит переплата за 18-летнего защитника Йоро, обошедшегося в € 62 млн и уже успевшего получить травму, из-за которой будет недоступен до ноября.

И если бы не срочный трансфер опытного Де Лигта, то “МЮ” подошел бы к началу сезона с тремя доступными ЦЗ: Магуайер, Линделеф (оба не вызывают большой уверенности) и 36-летний Эванс, который уже даже завершал свою карьеру...

Вопросы также есть и к подписанию нападающего Зиркзе за € 42 млн. Да, он забил победный мяч в матче первого тура АПЛ, но пока не выглядит, как готовый страйкер для стартового состава топ-клуба.

Покупка Мазрауи из “Аякса” - единственный трансфер, который можно выделить с хорошей стороны.

Так что “МЮ” снова выглядит очень мощно, если смотреть на имена игроков, но складывается впечатление, что Тен Хаг, хоть и добавляет стабильности этой команде, но делает это в очень медленном темпе. Будут ли ждать боссы “МЮ”? Вряд ли. Если команда на третий год под руководством голландца не сможет уверенно и без перепадов бороться за зону ЛЧ, то мы вполне можем увидеть отставку Тен Хага даже до нового года.

Челси окончательно лишится статуса топ-клуба?

Ну и теперь переходим к самому абсурдному пункту из нашего списка: что вообще делает с “Челси” американский бизнесмен Боули и его помощники?

Третья попытка Арсенала, будет ли Челси в топе? Главные интриги для топ-клубов АПЛ на сезон 2024/2025 - изображение 4

С лета 2022 года клуб объявил курс на молодых талантов, потратив за это время € 1.5 млрд, а вместо результатов - раздутая заявка игроков и проблемы с финансовым фэйр-плей.

Сейчас в “Челси” более 40 футболистов, а семь вратарей - это уже новый мем. Причем год назад тоже был избыток игроков. Тогда главный тренер Почеттино на пресс-конференции даже не смог вспомнить, кто такой Маланг Сарр, который числился в клубе.

Новый коуч “синих” Мареска теперь должен начинать все сначала. Но преграды, стоящие перед ним, являются почти непреодолимыми. Во-первых, “Челси” сейчас - это не целостная команда, а просто коллектив из талантливой молодежи. Как из них слепить что-то, что будет боеспособным в рамках современной конкуренции в АПЛ? Во-вторых, Мареска находится в максимально стрессовых условиях. Из-за хаотичных решений руководства он даже не может нормально планировать развитие команды. Чего только стоит история с Галехером, который является одним из немногих топ-игроков в “Челси”, но боссы “синих”, переплатив за никому неизвестных тинейджеров, продают своего лидера и воспитанника, чтобы влезть в финансовые сведения.

Коротко говоря, с таким менеджментом у Челси нет никаких шансов замахнуться на топ-4 АПЛ в этом сезоне.

Что покажет Постекоглу в своем втором сезоне во главе Тоттенхэма?

После отставки Конте “шпоры” очень резко изменились, когда команду возглавил Анге Постекоглу, который принес в клуб свое атакующее видение футбола. Однако у такого положительного явления были и свои минусы. Из-за недостаточной глубины состава этот стиль часто давал сбои, когда на команду наваливалась эпидемия травм или просто выпадали лидеры.

Третья попытка Арсенала, будет ли Челси в топе? Главные интриги для топ-клубов АПЛ на сезон 2024/2025 - изображение 5

С этой проблемой в “Тоттенхэме” решили бороться точечно: за € 40 млн приобрели талантливого центрального хава из Лидса Арчи Грея, но главное подписание лета для клуба, само собой, трансфер Доминика Соланке за € 65 млн.

В атаке у “шпор” снова будет многое зависеть от индивидуальных действий и импровизации лидеров - Сон Хын Мина и Джеймса Мэдисона. Соланке - заявка на появление более структурированной игры впереди. Доминик - классическая “девятка”, которая может гармонично вписаться в трио к двум вышеупомянутым лидерам.

Но не стоит забывать, что англичанин, во-первых, уже проваливался в топ-клубе (Ливерпуль), а второе - в прошлом (прорывном для него) сезоне партнеры Доминика по Борнмуту создали для него аномальное, как для команды такого уровня, количество моментов - 19,6 xG. Больше по ожидаемым голам только у Исака (20,3), Салаха (21,2) и Холанда (29,2).

Итак, можно сделать итог, что трансфер Соланке за такие деньги и для такой важной роли - большой риск, но, если Доминик реализует замыслы Постекоглу, разнообразив игру команды в атаке, то “шпоры” вполне могут замахнуться на попадание в зону Лиги Чемпионов.

Выиграет ли Арсенал АПЛ с третьей попытки?

“Арсенал” под руководством Артеты снова стал топ-клубом не только по статусу, но и по уровню и качеству игры. После прошлого сезона это уже можно объявить окончательно.

Третья попытка Арсенала, будет ли Челси в топе? Главные интриги для топ-клубов АПЛ на сезон 2024/2025 - изображение 6

“Канониры” два года подряд являются главными конкурентами “Сити” на победу в АПЛ, оба раза “Арсенал” подбирался к титулу очень близко, но постоянно не хватало каких-то деталей. И вот сейчас складывается впечатление, что все детали на месте. К этому еще и можно добавить проблемы конкурентов, которые мы обсудили выше.

“Арсенал” за последние несколько лет показал один из лучших примеров удачного менеджмента и выхода из затянувшегося кризиса. Сначала они нашли современного, прогрессивного и, самое главное, системного тренера, которому еще и дали кредит доверия для планомерного развития проекта. Стоит отметить и тот факт, что Артета стабильно получает от руководства деньги на дорогих, но действительно нужных футболистов, которые точечно усиливают команду. Так, например, начиная с сезона 19/20, “пушкари” постоянно набирают больше очков, чем было в прошлом розыгрыше АПЛ, а это лучшая иллюстрация прогресса.

К тому же летом “Арсенал” не просто сохранил всех лидеров, но и очень мощно усилил оборону - за € 45 млн подписали универсального защитника Калафьори, который был лидером прошлогодней Серии А по нескольким защитным метрикам. Итальянец, кроме классных защитных навыков, имеет хороший первый пас и умеет развивать атаки.

Поэтому, учитывая все эти положительные факторы, а также стабильность, которая является отличительной чертой “канониров” при Артете, “Арсенал”, вероятно, снова улучшит свой прошлогодний результат по очкам в чемпионате. А вот хватит ли этого, чтобы наконец обойти “Сити” - главная интрига сезона 2024/2025 в АПЛ!

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