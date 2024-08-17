Третья попытка Арсенала, будет ли Челси в топе? Главные интриги для топ-клубов АПЛ на сезон 2024/2025

Наконец мы дождались старта Английской Премьер-лиги. Чемпионат Англии всегда считался самым зрелищным и интригующим в Европе, и сезон 2024/25 должен оправдать наши ожидания сполна. Наибольшее внимание, само собой, всегда получают клубы “большой шестерки”, которые стабильно делят между собой места на вершине таблицы. Поэтому в этом материале мы разберемся с тем, как английские гранды подходят к сезону, который обещает стать настоящим футбольным триллером.

Каким будет новый Ливерпуль при Арне Слоте?

Пожалуй, из всех топ-клубов о “Ливерпуле” перед этим сезоном можно говорить дольше всех, но сказать, по сути, пока нечего. Кажется, только ленивые не отмечали и не разбирали сходство футбола Клоппа с тем, который ставил Слот в Нидерландах: привычные глазу 4-3-3, которые могут трансформироваться в 4-2-4 для построения массированных атак, активный прессинг (хоть и немного другой стилистики) и активные перемещения игроков без мяча.

Но получится ли у голландца безболезненно заменить величайшего тренера в новейшей истории Ливерпуля - вопрос открытый.

Предсезонное турне по Америке “Ливерпуль”, несмотря на опасения фанатов, провел блестяще - сплошные победы. Например, над “Арсеналом” (2:1), “МЮ” (3:0) и “Севильей” (4:1).

Но почему до сих пор нет трансферов? Потому что они и не нужны... почти. “Ливерпуль” еще прошлым летом потратил € 170 млн на перестройку полузащиты, до этого занимался обновлением группы атаки, а с защитной линией проблем уже давно нет.

Поиски сейчас продолжаются только по одной позиции - опорника, который будет реализовывать новую идею Слота с игрой в длинное владение мячом. Эту роль может закрыть Макаллистер, но, очевидно, что он полезнее ближе к атаке.

На эту позицию “Ливерпуль” долго рассматривал Мартина Субименди из “Сосьедада”, но трансфер сорвался в последний момент.

Поэтому для “Ливерпуля” все выглядит как-то слишком хорошо, чтобы быть правдой. За это надо поблагодарить Клопа, который проводил перестройку команды в течение нескольких последних лет. Это значительно упростило задачу для Слота в его первом сезоне. Вряд ли “красные” смогут побороться за чемпионство, но и из топ-4 выпасть не должны. Это будет идеальный первый сезон нового тренера - без лишнего давления и сверхтяжелых задач.

Где Гвардиоле найти новую мотивацию в Манчестер Сити?

В последние годы очень трудно было найти хоть какую-то интригу на новый сезон в контексте “Манчестер Сити”. “Горожане” уже который год подряд подходят к чемпионату в статусе фаворита, почти всегда оправдывая этот фактор. Но на этот раз есть один весомый нюанс. Британские журналисты и фанаты очень активно раскачивают версию с эмоциональным выгоранием у Гвардиолы: он начинает девятый сезон во главе “Сити”, уже выиграл абсолютно все, а теперь еще и потерял фактор конкуренции с Юргеном Клоппом. Так откуда теперь испанец будет черпать мотивацию?

Конечно, “Манчестер Сити” сейчас является сильнейшей командой лиги как по составу, так и по уровню игры. В составе горожан играют: лучший игрок прошлого сезона (Фоден), лучший бомбардир лиги (Холанд), главный ассистент последних лет (Де Брюйне). Можно, конечно, заметить, что ушел Альварес, но эта потеря точно не является критической в контексте такой машины, как “Сити”.

Именно поэтому можно сделать вывод - главная угроза для “Сити” в этом сезоне связана не с кадровыми или игровыми проблемами. Речь идет о моральном состоянии Гвардиолы. Но, лично я, не разделяю паники относительно потери мотивации для испанца. Он максималист, который хочет выигрывать все и всегда. Даже если в Англии он действительно выжал из себя все, то найдет мотивацию в том, чтобы уйти красиво. Но в чем же тогда проблема? Все просто, Пеп может банально почувствовать ментальную усталость (как было в прошлом году с Клоппом). В пользу этой гипотезы говорит и тот факт, что Гвардиола до сих пор не продлил контракт с клубом, который заканчивается летом 2025 года.

Последний шанс для Тен Хага: Боссы МЮ уволят голландца походу сезона?

Руководители “МЮ”, несмотря на очевидный кризис, серию провалов и клубных антирекордов, все же решили оставить Тен Хага на посту главного тренера.

Однако стоит отметить, что прогресс все же есть. Так, например, на должность спортивного директора удалось переманить Дэна Эшуорта, который в свое время помог “Брайтону” и “Ньюкаслу” сделать существенный рывок в развитии. Также клуб сумел усилить и тренерский штаб, пригласив на должность помощника тренера Руда Ван Нистелроя, который очень классно проявил себя в “ПСВ”. И именно его подписание выглядит как “последнее китайское предупреждение” для Тен Хага: если не будет нужных результатов, то запасной кандидат не просто найден, а уже находится в структуре клуба. Но были этим летом и откровенно странные решения.

Да, с одной стороны, наконец-то попрощались с Вараном, Гринвудом, Ван де Беком и Марсиалем. Но входящие трансферы не слишком впечатляют. Чего лишь стоит переплата за 18-летнего защитника Йоро, обошедшегося в € 62 млн и уже успевшего получить травму, из-за которой будет недоступен до ноября.

И если бы не срочный трансфер опытного Де Лигта, то “МЮ” подошел бы к началу сезона с тремя доступными ЦЗ: Магуайер, Линделеф (оба не вызывают большой уверенности) и 36-летний Эванс, который уже даже завершал свою карьеру...

Вопросы также есть и к подписанию нападающего Зиркзе за € 42 млн. Да, он забил победный мяч в матче первого тура АПЛ, но пока не выглядит, как готовый страйкер для стартового состава топ-клуба.

Покупка Мазрауи из “Аякса” - единственный трансфер, который можно выделить с хорошей стороны.

Так что “МЮ” снова выглядит очень мощно, если смотреть на имена игроков, но складывается впечатление, что Тен Хаг, хоть и добавляет стабильности этой команде, но делает это в очень медленном темпе. Будут ли ждать боссы “МЮ”? Вряд ли. Если команда на третий год под руководством голландца не сможет уверенно и без перепадов бороться за зону ЛЧ, то мы вполне можем увидеть отставку Тен Хага даже до нового года.

Челси окончательно лишится статуса топ-клуба?

Ну и теперь переходим к самому абсурдному пункту из нашего списка: что вообще делает с “Челси” американский бизнесмен Боули и его помощники?

С лета 2022 года клуб объявил курс на молодых талантов, потратив за это время € 1.5 млрд, а вместо результатов - раздутая заявка игроков и проблемы с финансовым фэйр-плей.

Сейчас в “Челси” более 40 футболистов, а семь вратарей - это уже новый мем. Причем год назад тоже был избыток игроков. Тогда главный тренер Почеттино на пресс-конференции даже не смог вспомнить, кто такой Маланг Сарр, который числился в клубе.

Новый коуч “синих” Мареска теперь должен начинать все сначала. Но преграды, стоящие перед ним, являются почти непреодолимыми. Во-первых, “Челси” сейчас - это не целостная команда, а просто коллектив из талантливой молодежи. Как из них слепить что-то, что будет боеспособным в рамках современной конкуренции в АПЛ? Во-вторых, Мареска находится в максимально стрессовых условиях. Из-за хаотичных решений руководства он даже не может нормально планировать развитие команды. Чего только стоит история с Галехером, который является одним из немногих топ-игроков в “Челси”, но боссы “синих”, переплатив за никому неизвестных тинейджеров, продают своего лидера и воспитанника, чтобы влезть в финансовые сведения.

Коротко говоря, с таким менеджментом у Челси нет никаких шансов замахнуться на топ-4 АПЛ в этом сезоне.

Что покажет Постекоглу в своем втором сезоне во главе Тоттенхэма?

После отставки Конте “шпоры” очень резко изменились, когда команду возглавил Анге Постекоглу, который принес в клуб свое атакующее видение футбола. Однако у такого положительного явления были и свои минусы. Из-за недостаточной глубины состава этот стиль часто давал сбои, когда на команду наваливалась эпидемия травм или просто выпадали лидеры.

С этой проблемой в “Тоттенхэме” решили бороться точечно: за € 40 млн приобрели талантливого центрального хава из Лидса Арчи Грея, но главное подписание лета для клуба, само собой, трансфер Доминика Соланке за € 65 млн.

В атаке у “шпор” снова будет многое зависеть от индивидуальных действий и импровизации лидеров - Сон Хын Мина и Джеймса Мэдисона. Соланке - заявка на появление более структурированной игры впереди. Доминик - классическая “девятка”, которая может гармонично вписаться в трио к двум вышеупомянутым лидерам.

Но не стоит забывать, что англичанин, во-первых, уже проваливался в топ-клубе (Ливерпуль), а второе - в прошлом (прорывном для него) сезоне партнеры Доминика по Борнмуту создали для него аномальное, как для команды такого уровня, количество моментов - 19,6 xG. Больше по ожидаемым голам только у Исака (20,3), Салаха (21,2) и Холанда (29,2).

Итак, можно сделать итог, что трансфер Соланке за такие деньги и для такой важной роли - большой риск, но, если Доминик реализует замыслы Постекоглу, разнообразив игру команды в атаке, то “шпоры” вполне могут замахнуться на попадание в зону Лиги Чемпионов.

Выиграет ли Арсенал АПЛ с третьей попытки?

“Арсенал” под руководством Артеты снова стал топ-клубом не только по статусу, но и по уровню и качеству игры. После прошлого сезона это уже можно объявить окончательно.

“Канониры” два года подряд являются главными конкурентами “Сити” на победу в АПЛ, оба раза “Арсенал” подбирался к титулу очень близко, но постоянно не хватало каких-то деталей. И вот сейчас складывается впечатление, что все детали на месте. К этому еще и можно добавить проблемы конкурентов, которые мы обсудили выше.

“Арсенал” за последние несколько лет показал один из лучших примеров удачного менеджмента и выхода из затянувшегося кризиса. Сначала они нашли современного, прогрессивного и, самое главное, системного тренера, которому еще и дали кредит доверия для планомерного развития проекта. Стоит отметить и тот факт, что Артета стабильно получает от руководства деньги на дорогих, но действительно нужных футболистов, которые точечно усиливают команду. Так, например, начиная с сезона 19/20, “пушкари” постоянно набирают больше очков, чем было в прошлом розыгрыше АПЛ, а это лучшая иллюстрация прогресса.

К тому же летом “Арсенал” не просто сохранил всех лидеров, но и очень мощно усилил оборону - за € 45 млн подписали универсального защитника Калафьори, который был лидером прошлогодней Серии А по нескольким защитным метрикам. Итальянец, кроме классных защитных навыков, имеет хороший первый пас и умеет развивать атаки.

Поэтому, учитывая все эти положительные факторы, а также стабильность, которая является отличительной чертой “канониров” при Артете, “Арсенал”, вероятно, снова улучшит свой прошлогодний результат по очкам в чемпионате. А вот хватит ли этого, чтобы наконец обойти “Сити” - главная интрига сезона 2024/2025 в АПЛ!